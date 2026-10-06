В Бухаре отец избил 17-летнего парня, пришедшего на свидание с его дочерью

·8·Общество
В Бухаре отец избил 17-летнего парня, пришедшего на свидание с его дочерью

В Бухарской области 17-летний парень подвергся избиению со стороны отца своей возлюбленной и других лиц, когда пришел с ней встретиться. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Детский омбудсман, инцидент произошел 28 августа. Гражданин Э.Р. силой усадил несовершеннолетнего парня 2009 года рождения, пришедшего увидеться с его дочерью, в автомобиль и отвез в дом своего родственника Ф.Ф.

Там парень был избит вместе с другими лицами. В результате судебно-медицинской экспертизы на его теле были обнаружены травмы в различных частях.

По данному факту 7 сентября в отношении Э.Р. и Ф.Ф. возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса, связанным с похищением человека и умышленным причинением средней тяжести вреда здоровью.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу ведется районной прокуратурой.

Детский омбудсман призвал не распространять неподтвержденную информацию по делу, учитывая честь, достоинство и интересы несовершеннолетнего потерпевшего.

Омбудсман также сообщил, что будет следить за обеспечением процессуальных прав ребенка.

Бухарская областьЭ.Р.Ф.Ф.усадить в автомобиль
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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