В середине ноября 2026 года видео, на котором запечатлен аист, неподвижно стоящий на вершине бетонного электрического столба с широко расправленными крыльями, стало вирусным в социальных сетях — на платформах Instagram, YouTube и Facebook, собрав миллионы просмотров.

Пользователи соцсетей назвали такую загадочную, спокойную и величественную позу птицы интернет-сленгом «aura farming» (демонстрация особого величия и уверенности) и в шутку сравнивают эти кадры со сценами с участием известных киногероев.

Что говорят орнитологи?

То, что в глазах пользователей выглядит как «поведение киногероя», на самом деле является естественным поведением в мире птиц — расправлением крыльев (wing-spreading). Специалисты выделяют несколько практических причин такого поведения: