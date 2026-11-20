Видео с аистом, расправившим крылья, набрало миллионы просмотров: почему птица стоит в такой позе?
В середине ноября 2026 года видео, на котором запечатлен аист, неподвижно стоящий на вершине бетонного электрического столба с широко расправленными крыльями, стало вирусным в социальных сетях — на платформах Instagram, YouTube и Facebook, собрав миллионы просмотров.
Пользователи соцсетей назвали такую загадочную, спокойную и величественную позу птицы интернет-сленгом «aura farming» (демонстрация особого величия и уверенности) и в шутку сравнивают эти кадры со сценами с участием известных киногероев.
Что говорят орнитологи?
То, что в глазах пользователей выглядит как «поведение киногероя», на самом деле является естественным поведением в мире птиц — расправлением крыльев (wing-spreading). Специалисты выделяют несколько практических причин такого поведения:
Сохранение равновесия: Когда птица стоит на узкой вершине столба, расправленные крылья служат естественным балансиром, помогая не упасть при порывах ветра или движении.
Сушка оперения: Птица принимает такую позу, чтобы быстрее высушить перья, намокшие от дождя, воды или утренней росы, с помощью солнца и ветра.
Терморегуляция: Широко расправляя крылья, птица согревает тело под солнечными лучами или, наоборот, охлаждает его в жаркую погоду, отдавая лишнее тепло.
Аспект наблюдения
Информация
Время распространения и платформы
Середина ноября 2026 года; Instagram, YouTube, Facebook
Сленг «aura farming», шутливые сравнения с киногероями
Предполагаемый вид птицы
Белый аист или азиатский аист-разиня
Страна съемки
Официально не подтверждена
Птица в кадре и детали съемки
Официально не подтверждено, в какой именно стране было снято видео. Однако отмечается, что по внешнему виду птица в кадре похожа на белого аиста или азиатского аиста-разиню. Неподвижный образ на вершине высокого столба еще раз показал, как простой процесс адаптации в природе может превратиться в новый интернет-мем.
Как вы считаете, что больше всего способствует тому, что обычные кадры природы так быстро становятся вирусными в социальных сетях — величественная поза птицы или шутливые интерпретации пользователей? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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