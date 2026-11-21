Не верьте обещаниям платить деньги за просмотр видео популярного блогера MrBeast до конца. В Узбекистане предупредили, что за этим предложением, распространяемым через Telegram-боты и сомнительные веб-сайты, стоит мошенническая схема. Центр кибербезопасности призвал пользователей не переходить по таким ссылкам и не раскрывать свои личные данные.

Обещают деньги за каждую минуту просмотра

В последнее время в Telegram-ботах и на различных интернет-сайтах стали появляться предложения о возможности заработать деньги за просмотр видео популярного американского блогера MrBeast.

В этой схеме пользователям предлагается простое условие: выбрать видео MrBeast, досмотреть его до конца и получить за это оплату.

Якобы за каждую минуту, потраченную зрителем на просмотр видео, на его счет будет перечислена определенная сумма. Такие предложения могут привлечь внимание пользователей, желающих заработать дополнительный доход в интернете.

Однако сообщения об обещанном доходе не соответствуют действительности.

Центр кибербезопасности предупредил о мошенничестве

Центр кибербезопасности сообщил, что эти предложения являются мошенническими. То есть, сколько бы времени пользователи ни смотрели видео, им за это не заплатят.

Использование таких сайтов может создать угрозу безопасности личных данных и аккаунтов. В частности, ввод номера телефона, пароля, данных банковской карты или кодов подтверждения, пришедших по SMS, на сомнительных платформах может привести к серьезным рискам.

Как защититься от такого мошенничества?

К любому предложению в интернете, обещающему легкий и быстрый заработок, необходимо относиться с осторожностью. Специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила безопасности:

Не открывайте ссылки в незнакомых Telegram-ботах и на сомнительных веб-сайтах.

Не доверяйте платформам, обещающим деньги за просмотр видео.

Не вводите личные данные, реквизиты банковских карт и пароли на сторонних сайтах.

Никому не сообщайте коды подтверждения, пришедшие по SMS.

Не пересылайте сомнительные предложения друзьям и предупреждайте других пользователей.

Самое главное — не предоставляйте свои личные данные, не проверив, какая цель стоит за обещанием «легких денег» в интернете. Желание получить доход за несколько минут может привести к потере аккаунта или банковских средств.