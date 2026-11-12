Кокандский целитель «вылечил» Джалолиддина Машарипова? (видео)

1 мин чтения106
Кокандский целитель «вылечил» Джалолиддина Машарипова? (видео)

В социальных сетях распространилось видео встречи футболиста национальной сборной Узбекистана Джалолиддина Машарипова с кокандским целителем Икболом Солиевым.

На кадрах видно, как целитель воздействует руками на область головы и плеч футболиста. После сеанса Машарипов отметил, что чувствует себя немного лучше.

Напомним, что в преддверии чемпионата мира 2026 года футболист был исключен из окончательного состава национальной сборной из-за проблем со спиной. По данным АФУ, МРТ-обследование выявило у него обострение межпозвоночной грыжи.

Ранее Машарипов заявлял, что эта проблема беспокоит его уже 5–6 лет. В июне 2026 года он сообщал, что чувствует себя хорошо и процесс восстановления продолжается.

Стоит отметить, что сеанс с целителем не означает, что межпозвоночная грыжа футболиста вылечена. На данный момент медицинского заключения об эффективности процедуры или изменениях в состоянии здоровья футболиста не поступало.

Вам понравилась статья?
Charos«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Общество