Кокандский целитель «вылечил» Джалолиддина Машарипова? (видео)

В социальных сетях распространилось видео встречи футболиста национальной сборной Узбекистана Джалолиддина Машарипова с кокандским целителем Икболом Солиевым.

На кадрах видно, как целитель воздействует руками на область головы и плеч футболиста. После сеанса Машарипов отметил, что чувствует себя немного лучше.

Напомним, что в преддверии чемпионата мира 2026 года футболист был исключен из окончательного состава национальной сборной из-за проблем со спиной. По данным АФУ, МРТ-обследование выявило у него обострение межпозвоночной грыжи.

Ранее Машарипов заявлял, что эта проблема беспокоит его уже 5–6 лет. В июне 2026 года он сообщал, что чувствует себя хорошо и процесс восстановления продолжается.

Стоит отметить, что сеанс с целителем не означает, что межпозвоночная грыжа футболиста вылечена. На данный момент медицинского заключения об эффективности процедуры или изменениях в состоянии здоровья футболиста не поступало.