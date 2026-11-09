Жизнь 11-летней Фотимы и ее отца изменилась: им подарили дом (видео)

·79·Общество
Жизнь 11-летней Фотимы и ее отца изменилась: им подарили дом (видео)
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Рашиду-ака, работающему в службе благоустройства и в одиночку воспитывающему 11-летнюю дочь Фотиму, народ подарил дом.
  • Эта добрая инициатива была реализована после того, как блогер по имени Сардор узнал о тяжелых условиях жизни отца и дочери во время хашара.
  • Новое жилье было обеспечено всеми необходимыми вещами и оформлено в соответствии с мечтой Фотимы стать балериной.
  • Отец и дочь выразили благодарность за оказанную помощь и переехали в новый дом.

История отца, который работает в службе благоустройства и в одиночку воспитывает 11-летнюю дочь, получила широкое распространение в социальных сетях. Фотиме, мечтающей стать балериной, и ее отцу Рашиду-ака народ подарил дом.

Все началось в воскресенье, 25 октября, во время хашара. Блогер по имени Сардор общался с работниками службы благоустройства, выслушивая их проблемы. Когда он спросил: «У кого еще есть проблемы? Кому нужен дом?», одна из пожилых женщин среди рабочих попросила помочь не им, а Рашиду-ака. Другие сотрудники также подтвердили, что он нуждается в жилье, и обратили на него внимание блогера.

В беседе с Рашидом-ака выяснилось, что он воспитывает дочь в одиночку. Его жена ушла от них и уехала в Россию, когда Фотима была еще 40-дневным младенцем. С тех пор отец растит дочь своим честным трудом. А у Фотимы есть мечта — в будущем стать балериной.

Это событие никого не оставило равнодушным. По инициативе блогера Сардора люди объединились и купили отцу и дочери дом. Позже блогер отвез их в новую квартиру и показал, что жилье отремонтировано, обеспечено мебелью, одеждой и другими необходимыми вещами. Даже шторы, как оказалось, были подобраны с вдохновением от мечты Фотимы стать балериной.

Отец и дочь не смогли скрыть радости, увидев свой новый дом. Фотима, выразив благодарность за проявленную доброту и внимание, исполнила заранее подготовленный танец. В ходе беседы также стало известно, что отец сам заплетает дочери ее аккуратно заплетенные косички.

Искренняя любовь между отцом и дочерью, а также доброе дело людей, протянувших руку бескорыстной помощи, вызвали теплый отклик у пользователей социальных сетей.

Рашид-акаФотимаблаготворительностьсоциальные сети
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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