Трагический инцидент: в Ташкенте арестован отец, подозреваемый в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними дочерьми

В Яккасарайском районе города Ташкента арестован мужчина, подозреваемый в совершении сексуального насилия в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей. Об этом изданию Батафсил.уз сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 129 и статье 228 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время в рамках следствия проверяются показания потерпевших. Также назначены судебно-психиатрическая и судебно-психологическая экспертизы. После получения заключений экспертов следственные действия по вопросу передачи дела в суд будут продолжены.

Напомним, ранее в социальных сетях было опубликовано обращение матери двух несовершеннолетних девочек, которая заподозрила своего супруга в совершении сексуального насилия над их детьми. По словам женщины, она узнала об этом 25 июля 2026 года и в связи с этим обратилась с заявлением в прокуратуру.

Представитель Детского омбудсмена также сообщил, что взял данное дело под свой контроль. По его словам, в ходе следствия обеспечивается соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних.

В настоящее время расследование по делу продолжается. Подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом.