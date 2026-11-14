Блогер Kokosh, Барчин Гафурова и Нихола Раджабова приговорены к тюремному заключению (видео)

В Ташкенте оглашен судебный приговор в отношении Комилы Абдукадыровой, известной как блогер Kokosh, Барчин Гафуровой и Нихолы Раджабовой. Согласно решению апелляционной инстанции судебной коллегии Ташкентского городского суда по уголовным делам, все три женщины признаны виновными по нескольким статьям.

Конфликт начался в апреле 2025 года. В то время у блогера Kokosh ухудшилось состояние здоровья после операции по уменьшению желудка, что привело к разногласиям с клиникой и хирургом.