Блогер Kokosh, Барчин Гафурова и Нихола Раджабова приговорены к тюремному заключению (видео)

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Блогер Kokosh, Барчин Гафурова и Нихола Раджабова приговорены к тюремному заключению (видео)

В Ташкенте оглашен судебный приговор в отношении Комилы Абдукадыровой, известной как блогер Kokosh, Барчин Гафуровой и Нихолы Раджабовой. Согласно решению апелляционной инстанции судебной коллегии Ташкентского городского суда по уголовным делам, все три женщины признаны виновными по нескольким статьям.

Конфликт начался в апреле 2025 года. В то время у блогера Kokosh ухудшилось состояние здоровья после операции по уменьшению желудка, что привело к разногласиям с клиникой и хирургом.

Согласно распространенной информации, в ходе конфликта от хирурга, проводившего операцию, требовали 35 тысяч долларов.

В соответствии с приговором суда, Комила Абдукадырова, Барчин Гафурова и Нихола Раджабова признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 165, частью 2 статьи 139 и пунктом «а» части 3 статьи 140 Уголовного кодекса.

В результате Комила Абдукадырова приговорена к 3 годам и 6 месяцам, Барчин Гафурова — к 4 годам, а Нихола Раджабова — к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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