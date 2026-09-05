Страшный инцидент: в Кашкадарье отец до смерти избил 15-летнюю дочь из-за 400 тысяч сумов

В Мубарекском районе Кашкадарьинской области отец до смерти избил скалкой 15-летнюю дочь за то, что она взяла у него 400 тысяч сумов без спроса. Касанский районный суд по уголовным делам приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы.

Согласно судебным документам, инцидент произошел 13 марта 2025 года. К.Ж., 1982 года рождения, пересчитав 3 миллиона сумов в своем кошельке, обнаружил нехватку 400 тысяч сумов. Сначала он спросил супругу, кто взял деньги. Позже 15-летняя дочь Г. призналась, что взяла деньги без спроса.

После этого мужчина выгнал жену и остальных детей из комнаты и попросил сына принести из кухни скалку. Когда он ударил дочь скалкой по рукам, дерево сломалось пополам. Несмотря на это, он продолжил избиение.

Мужчина несколько раз ударил дочь по лицу и в область рта, а также нанес удары обломком скалки по ее рукам и ногам. Услышав крики девочки, ее мать и тетя попытались ее защитить, однако отец выгнал их из комнаты.

Позже мужчина несколько раз ударил дочь в область спины и лопаток. Когда состояние девочки ухудшилось, избиение прекратилось. Мать умыла ей лицо и переодела ее.

Примерно через 10 минут девочка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Отец вызвал скорую помощь в 00:52. Когда прибыли медицинские работники, выяснилось, что девочка скончалась примерно за полчаса до этого.

На место происшествия прибыли сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры, которые зафиксировали травмы на теле девочки. Мужчина признался, что сам избил дочь, и передал сломанную скалку правоохранителям.

Судебно-медицинская экспертиза выявила на теле умершей закрытую черепно-мозговую травму и травму грудной клетки, кровоизлияние под мозговые оболочки, а также обширные кровоизлияния в ткани легких, межреберные мышцы и подкожную клетчатку.

К.Ж. заявил в суде, что у него не было намерений убивать дочь, он «хотел ее перевоспитать».

Касанский районный суд по уголовным делам признал К.Ж. виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса (Умышленное тяжкое телесное повреждение), и приговорил его к 5 годам лишения свободы.