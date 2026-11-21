Руководитель Центра развития электронных технологий Республики Узбекистан, генерал-майор Омонилланхон Ходжиакбаров приговорен к 15 годам лишения свободы. По данным источника Kun.uz, военный суд признал его виновным в разглашении государственных секретов и злоупотреблении должностными полномочиями.

На данный момент все подробности дела не разглашаются. Однако, судя по статьям Уголовного кодекса, указанным в приговоре, дело охватывает обстоятельства, связанные с защитой государственных секретов и использованием служебных полномочий в военной сфере.

По каким статьям суд вынес приговор?

Дело Омонилланхона Ходжиакбарова рассматривалось в военном суде. Суд признал его виновным по следующим нормам Уголовного кодекса:

Статья 162, часть 1 — разглашение государственных секретов;

Статья 301, часть 3, пункт «а» — преступление, связанное со злоупотреблением властью или превышением должностных полномочий.

Наказания, предусмотренные законом по этим статьям, различаются. В частности, часть 1 статьи 162 Уголовного кодекса предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Пункт «а» части 3 статьи 301 предусматривает более строгую ответственность. Согласно ему, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Суд назначил Ходжиакбарову наказание в виде 15 лет лишения свободы. Однако в приговоре не приводится дополнительная информация о порядке назначения наказания, в том числе о том, как учитывалось сложение наказаний или другие правовые обстоятельства.

Что представляет собой Центр развития электронных технологий?

Центр развития электронных технологий, который возглавлял Омонилланхон Ходжиакбаров, является государственным учреждением, осуществляющим деятельность в сфере электронных и информационно-коммуникационных технологий, информационных систем, а также цифровой инфраструктуры государственных органов.

Деятельность центра охватывает процессы, связанные с развитием электронных технологий и информационных систем, налаживанием электронного взаимодействия между государственными органами и организациями, а также системами обмена информацией.

В связи с этим вынесение приговора руководителю организации по статьям о разглашении государственных секретов и злоупотреблении должностными полномочиями вызывает особый интерес.

Другие подробности дела пока не раскрываются

Подробная информация обо всех деталях судебного процесса, содержании обстоятельств, связанных с государственными секретами, и других эпизодах уголовного дела не предоставлялась.

Также в сообщении нет точных данных о том, вступил ли приговор суда в законную силу и подавала ли сторона защиты апелляцию.

Основной известный факт на данный момент заключается в том, что руководитель Центра развития электронных технологий, генерал-майор Омонилланхон Ходжиакбаров приговором военного суда лишен свободы на 15 лет.