Кто охраняет безопасность Президента? Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник

Ежегодно 11 ноября в Республике Узбекистан широко отмечается профессиональный праздник преданных своему делу сотрудников, выполняющих ответственную и почетную задачу по обеспечению безопасности руководства страны — День сотрудников Службы государственной безопасности Президента Республики Узбекистан. Эта дата является одним из важных дней, когда признаются заслуги в деле укрепления основ мира, спокойствия и государственности в нашей стране.

Основные направления и ответственность службы

Сотрудники Службы государственной безопасности Президента Республики Узбекистан взяли на себя выполнение особо важных и стратегических задач:

Безопасность главы государства: обеспечение жизни, здоровья и безопасности Президента Республики Узбекистан.

Охраняемые лица и объекты: защита лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством, а также обеспечение безопасности важных государственных объектов.

Высокая дисциплина и профессионализм: выполнение своего служебного долга на высоком уровне, с ответственностью и решимостью.

Параметры праздника и службы Основные сведения и даты Дата профессионального праздника Отмечается ежегодно 11 ноября Законодательная основа Закон «О Службе государственной безопасности Президента Республики Узбекистан» от 6 июля 2021 года Статус основной деятельности Обеспечение безопасности Президента, охраняемых лиц и объектов Важное примечание День сотрудников органов Службы государственной безопасности (СГБ) является отдельным праздником и отмечается ежегодно 26 сентября

«Обеспечение безопасности главы государства и стратегических объектов — это священный долг, требующий ежедневного кропотливого труда, высокого профессионализма и преданности Родине».

Правовые основы и важное отличие

Деятельность данной специальной службы, ее правовой статус и полномочия строго регулируются Законом «О Службе государственной безопасности Президента Республики Узбекистан», принятым 6 июля 2021 года.

В то же время важно, чтобы широкая общественность не путала эту службу с известными многим органами Службы государственной безопасности (СГБ). Напоминаем, что День сотрудников органов СГБ отмечается как отдельная дата ежегодно 26 сентября.

По случаю профессионального праздника мы искренне поздравляем всех сотрудников сферы, которые добросовестно служат во имя мира и безопасности нашей страны!

Как вы считаете, какими должны быть основные требования к сотрудникам, работающим в сфере государственной безопасности и охраны руководства? Оставляйте свое мнение в комментариях!