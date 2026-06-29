Словесная перепалка перед матчем Бразилии и Японии: Маркиньос ответил на выпады соперника

Перед матчем между сборными Бразилии и Японии в рамках 1/16 финала чемпионата мира накаляются страсти за пределами поля. Провокационные высказывания японского нападающего Кенто Шиогаи были резко восприняты в лагере бразильцев. Капитан «Селесао» Маркиньос прокомментировал критику соперника в адрес Неймара и общего уровня команды, расценив это как самоуверенность оппонента. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

Поводом для конфликта стало интервью Кенто Шиогаи, нападающего японской сборной, выступающего за клуб «Вольфсбург». Он заявил, что Неймар уже не находится на прежнем уровне, а сборная Бразилии больше не является той грозной силой, которой была в прошлом. По данным GOAL.ком, эти слова задели гордость бразильских футболистов, готовящихся на тренировочной базе в Хьюстоне, и вызвали бурные обсуждения внутри команды.

В интервью телеканалу Казе ТВ Маркиньос не скрыл, что подобные высказывания соперника станут дополнительным источником мотивации для сборной Бразилии. По его словам, команда уже месяц смиренно трудится в США и намерена ответить на любую критику исключительно результатом на поле. Капитан отметил, что они не оставят слова оппонента без внимания, а напротив, черпают из этого силу.

Спор между смирением и высокомерием

Критикуя поведение японского футболиста, бразильский защитник напомнил о важности взаимного уважения в мире футбола. «Футбол сегодня очень сбалансирован. В таких ситуациях нужно действовать с умом и мудростью, а это, скорее, проявление высокомерия с их стороны. Бразилия по-прежнему остается великой командой. Мы должны доказывать свою силу и качество в каждой ситуации», — подчеркнул Маркиньос.

Интересно, что главный тренер сборной Карло Анчелотти предпочел занять дипломатическую позицию в этой ситуации. Однако Маркиньос, как капитан, решил защитить честь команды. По его мнению, неуважение к пути такой команды, как Бразилия, которая борется за шестой чемпионский титул, неуместно.

Этот поединок, который примет стадион НРГ Стадиум, откроет особую страницу в истории футбола двух стран, так как Бразилия и Япония впервые встречаются в плей-офф чемпионата мира. Хотя Бразилия начала турнир несколько вяло, позже она нашла свой ритм, одержав уверенные победы над Гаити и Шотландией со счетом 3:0.

Тем не менее, очевидно, что предстоящий матч для «Селесао» не будет легким. В товарищеской встрече, прошедшей в Токио в октябре прошлого года, Япония, проигрывая со счетом 0:2, в итоге одержала волевую победу со счетом 3:2. Подопечные Карло Анчелотти стремятся взять реванш за то поражение и обеспечить себе выход в 1/8 финала. Разговоры вокруг Неймара лишь подливают масла в огонь.