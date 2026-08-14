Шокирующее решение: Mourino разработал план, как превратить «Real» в непобедимую команду

·1·Спорт
Шокирующее решение: Mourino разработал план, как превратить «Real» в непобедимую команду

В мадридском клубе «Real» начинается эпоха больших перемен и железной дисциплины. Известный тренер Joze Mourino жестко установил, что ни один футболист не может быть уверен в своем месте в основном составе.

Согласно информации, распространенной авторитетными испанскими изданиями El Debate и The Touchline, опытный португальский специалист разработал специальный план, направленный на создание атмосферы максимальной конкуренции внутри «Королевского клуба».

«Как минимум два конкурента на каждой позиции»

Согласно стратегическому видению Mourino, в современном футболе непобедимую команду можно сформировать только благодаря сильной внутренней конкуренции и постоянному давлению.

В соответствии с разработанными новыми правилами:

  • Полная система дублирования: на каждой линии и каждой позиции на поле формируются как минимум два равных по силе прямых конкурента;

  • Беспощадная ротация: если кто-то не сможет проявить себя на поле или будет расслабляться на тренировках, Joze Mourino без колебаний отправит его прямо на скамейку запасных.

Mbappe, Vinisius и Bellingem тоже не обладают неприкосновенностью

Что особенно важно, это жесткое требование напрямую распространяется не только на молодых или запасных игроков, но и на главных звезд команды.

Kilian Mbappe, Vinisius Junior и Jud Bellingem — гранды мирового футбола — отныне также не могут чувствовать себя спокойно. Согласно решению португальского наставника, место в основном составе обеспечат не имя и статус, а только полезные действия на поле и максимальная дисциплина.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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