Конфликт вокруг трансфера Давиде Фраттези урегулирован

В футбольном мире последние дни трансферного окна часто бывают наполнены неожиданными ситуациями. Как сообщает Goal.com, в чемпионате Италии возникло напряжённое противостояние между клубами «Интер» и «Лацио» по поводу трансфера полузащитника Давиде Фраттези, которое удалось разрешить лишь в последние минуты. Несмотря на то что стороны изначально достигли соглашения, вмешательство официальных органов изменило всё. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, «Интер» и «Лацио» достигли предварительной договорённости о трансфере футболиста 13 августа. Согласно ей, Давиде Фраттези должен был перейти в римский клуб на правах аренды за 1 миллион евро с опцией выкупа за 14 миллионов евро. Эта опция должна была стать обязательным выкупом, если «Лацио» займёт 10-е место в Серии А или футболист проведёт на поле определённое количество матчей. Кроме того, «Интер» сохранял за собой право на 50 процентов от суммы будущей продажи игрока.

Препятствие в трансфере и изменения условий соглашения

Однако утром 14 августа руководство Серии А заблокировало эту сделку. Проблема возникла из-за действующих ограничений на трансферную деятельность «Лацио» и требования свести финансовый баланс к нулю. Возражения офиса на Виа Розеллини были связаны именно с условием об обязательном выкупе. Клуб под руководством Клаудио Лотито не мог заранее гарантировать нулевой баланс на трансферный период после активации обязательства на сумму 14 миллионов евро.

Из-за проблем с финансовыми коэффициентами и лимитом стоимости состава соглашение оказалось под угрозой срыва. Поэтому руководство «Интера», в частности Джузеппе Маротта, выразило серьёзное недовольство ситуацией. Футболист и его агенты уже были готовы вылететь из Милана в Рим, но застряли в аэропорту и были вынуждены наблюдать, как забронированный рейс отправился без них.

Новая формула и окончательное соглашение

Руководство «Лацио» начало экстренные переговоры, чтобы смягчить ситуацию, и разработало новую формулу решения проблемы. В итоге сторонам удалось изменить условия соглашения, после чего Давиде Фраттези разрешили вылететь в Рим.

Согласно новому соглашению, трансфер проходит на следующих условиях:

Стоимость аренды увеличена с 1 до 5 миллионов евро;

Опция выкупа снижена с 14 до 10 миллионов евро плюс бонусы;

Условие о сохранении «Интером» 50 процентов прибыли от будущего трансфера осталось без изменений.

Таким образом, продолжавшаяся долгое время и вызвавшая множество споров трансферная сага наконец завершилась, а полузащитник продолжит карьеру в составе «бьянкочелести».