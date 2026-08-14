«Руководители управления домом» выманили у граждан 574,6 млн сумов

·1·Общество
«Руководители управления домом» выманили у граждан 574,6 млн сумов

В Учтепинском районе города Ташкента задержали двух лиц, которые представлялись руководителями управления домом и мошенническим путем завладели 574,6 миллиона сума граждан. Об этом сообщили в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

В ходе доследственной проверки, проведенной отделом департамента по Учтепинскому району, установлено, что A.B. и M.B. представлялись руководителями управления домом №29 на территории МФЙ «Vatanparvar».

Выяснилось, что они под различными предлогами мошенническим путем получили от граждан, проживающих в этом многоэтажном доме, в общей сложности 574,6 миллиона сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса — мошенничество. В настоящее время проводятся следственные действия.

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