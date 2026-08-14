В выходные в Узбекистане сохранится жаркая погода

·43·Узбекистан
В выходные в Узбекистане сохранится жаркая погода

В Узбекистане в выходные также ожидается жаркая и в основном сухая погода. По данным Узгидромета, температура воздуха днём составит около 37–40 градусов, а в отдельных южных и пустынных районах поднимется до 41–43 градусов.

16 августа ожидается небольшое ослабление жары и понижение температуры воздуха на 2–3 градуса. Ночью температура составит около 21–26 градусов.

На всей территории республики прогнозируется малооблачная погода без осадков. Однако 14 августа днём в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

В отдельных районах скорость ветра усилится до 13–18 м/с. Местами сильный ветер может сопровождаться пыльной бурей.

В городе Ташкенте в выходные также не ожидаются осадки. Ночью температура воздуха составит 23–26 градусов, днём 14–15 августа ожидается 38–40 градусов, а в воскресенье — 36–38 градусов.

Ветер будет восточным, со скоростью 3–8 м/с, временами усилится до 10–14 м/с, в отдельных районах города возможно поднятие пыльной бури.

УзбекистанУзгидрометТашкент
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Какая погода будет в Узбекистане 15 августа?Какая погода будет в Узбекистане 15 августа?Сегодня, 16:06Сменился советник президента: назначен Олим ДавлатовСменился советник президента: назначен Олим ДавлатовВчера, 22:53Контракт 856 студентов в Кашкадарё будет оплаченКонтракт 856 студентов в Кашкадарё будет оплаченВчера, 15:34«Аванс» теперь «предоплата»: в Узбекистане изменятся некоторые слова«Аванс» теперь «предоплата»: в Узбекистане изменятся некоторые словаВчера, 14:5228 тонн овощей, ввезённых из Узбекистана в Кыргызстан, вернули обратно28 тонн овощей, ввезённых из Узбекистана в Кыргызстан, вернули обратноВчера, 14:47Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?Вчера, 12:48
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
Будет ли в Узбекистане сильное землетрясение? Ученые дали официальный ответ
Будет ли в Узбекистане сильное землетрясение? Ученые дали официальный ответ
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных