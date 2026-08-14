В выходные в Узбекистане сохранится жаркая погода

В Узбекистане в выходные также ожидается жаркая и в основном сухая погода. По данным Узгидромета, температура воздуха днём составит около 37–40 градусов, а в отдельных южных и пустынных районах поднимется до 41–43 градусов.

16 августа ожидается небольшое ослабление жары и понижение температуры воздуха на 2–3 градуса. Ночью температура составит около 21–26 градусов.

На всей территории республики прогнозируется малооблачная погода без осадков. Однако 14 августа днём в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

В отдельных районах скорость ветра усилится до 13–18 м/с. Местами сильный ветер может сопровождаться пыльной бурей.

В городе Ташкенте в выходные также не ожидаются осадки. Ночью температура воздуха составит 23–26 градусов, днём 14–15 августа ожидается 38–40 градусов, а в воскресенье — 36–38 градусов.

Ветер будет восточным, со скоростью 3–8 м/с, временами усилится до 10–14 м/с, в отдельных районах города возможно поднятие пыльной бури.