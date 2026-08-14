Софи Лундгор покинула Ливерпуль и присоединилась к Айнтрахту

Полузащитница женской команды «Ливерпуля» Софи Лундгор продолжит карьеру в немецкой женской Бундеслиге в составе «Айнтрахта» из Франкфурта. Как сообщает Goal.com, трансфер 24-летней датской футболистки состоялся за неизвестную сумму. Это новая страница в её карьере. Об этом сообщает Goal.com .

Этим трансфером Лундгор завершила трёхлетний период в мерсисайдском клубе. Талантливая полузащитница, перешедшая из «Фортуны» в январе 2023 года, быстро адаптировалась к игре команды, проведя 31 матч в первые 18 месяцев.

Тяжёлые травмы и сложный период

Однако последние годы футболистки в «Ливерпуле» прошли в тени серьёзных травм. Разрыв связок колена и перелом ноги вынудили её пройти длительный период реабилитации.

В результате за последние два сезона она смогла выйти на поле лишь в 11 матчах, а в прошлом сезоне всего трижды появилась на поле после выхода на замену. Несмотря на это, руководство и тренерский штаб клуба высоко оценили её стойкость и мужество в трудные времена.

Прощание клуба и футболистки

В официальном заявлении « Ливерпуль » поблагодарил футболистку за вклад и пожелал ей успехов в Германии. Софи Лундгор, успевшая стать близкой клубу и его болельщикам, также опубликовала тёплое прощальное сообщение на своей странице в социальной сети.

В своём обращении футболистка назвала Мерсисайд вторым домом, особо подчеркнув, что поддержка болельщиков всегда имела для неё особое значение. Она также заявила, что навсегда останется поклонницей команды.

Новая возможность в женской Бундеслиге

Переезд в чемпионат Германии предоставляет Лундгор отличную возможность восстановить оптимальную форму в одном из ведущих дивизионов европейского женского футбола. Ожидается, что бывшая участница юношеских сборных Дании благодаря своим техническим качествам станет ключевой фигурой в полузащите франкфуртского клуба.

Для «Ливерпуля» этот трансфер стал очередным шагом на пути к повышению конкурентоспособности команды под руководством главного тренера Гарета Тейлора в следующем сезоне. Работа по обновлению и усилению состава продолжается перед напряжёнными матчами Женской Суперлиги.