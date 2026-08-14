Алан Смит рассказал, чего ждёт от Букайо Саки

·35·Спорт
Алан Смит рассказал, чего ждёт от Букайо Саки

Для лондонского «Арсенала» крайне важно, чтобы лидер команды Букайо Сака в сезоне-2026/27 вернулся к своим лучшим результатам и внёс весомый вклад в атаку. Как сообщает Goal.com, легенда клуба Алан Смит отметил, что у английского флангового футболиста есть все основания восстановиться после череды травм и вернуть прежнюю спортивную форму. Об этом Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне Букайо Сака вместе с «Арсеналом» выиграл чемпионат Англии и в некоторых матчах выходил на поле с капитанской повязкой, однако во всех турнирах забил всего 11 голов. Это был его худший показатель за последние пять лет. Несмотря на это, нападающий уже пять сезонов подряд забивает более десяти мячей за сезон, что свидетельствует о его стабильности.

Воспитанник академии Хале Энд, Сака в сезоне-2023/24 достиг отметки в 20 голов. Тогда он претендовал на место среди лучших фланговых нападающих мирового футбола. Однако в последние годы такие звёзды, как Ламине Ямаль, Майкл Олисе и Винисиус Жуниор, установили высокую планку, а неудачные травмы немного затормозили развитие Саки.

Травмы и их влияние

За последние два сезона из-за различных травм футболист был вынужден пропустить 40 матчей клуба и сборной, в результате чего потерял игровой ритм. Даже летний чемпионат мира 2026 года повлиял на его физическое состояние. Несмотря на это, специалисты и бывшие игроки положительно оценивают его потенциал.

Выступая для Goal.com в сотрудничестве с изданием БестБеттингСитес.ко.ук, Алан Смит отметил: «Я не вижу никаких причин, по которым он не смог бы вернуться к своей лучшей форме. Травмы приводят лишь к потере ритма и уверенности в себе. Если он проведёт хороший период без травм и выдаст серию стабильных матчей, естественно ожидать его возвращения на прежний уровень». Возвращение такого футболиста будет иметь решающее значение для «Арсенала» в чемпионской гонке.

Ситуация в атаке «Арсенала»

Поскольку клуб не усилил линию атаки новым игроком в летнее трансферное окно, действующий состав должен продемонстрировать своё мастерство. Шведский нападающий Виктор Дьёкереш готовится ко второму сезону на стадионе «Эмирейтс». В прошлом сезоне он забил 21 гол во всех турнирах.

Однако «Арсенал» не возлагает всю атакующую нагрузку на одного футболиста, а распределяет её между всей командой. Поэтому, по мнению Алана Смита, от Букайо Саки требуется не только качественно играть и отдавать голевые передачи, но и чаще забивать самому, помогая команде.

Букайо СакаАлан СмитАрсеналПремьер-лига АнглииВиктор Дьёкереш
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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