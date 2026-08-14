Какая погода будет в Узбекистане 15 августа?

·47·Узбекистан
Какая погода будет в Узбекистане 15 августа?

Узгидромет сообщил прогноз погоды, ожидаемой 15 августа в регионах Узбекистана. Синоптики прогнозируют, что в отдельных регионах температура воздуха поднимется до 43 градусов.

В городе Ташкенте будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Температура ночью составит 22-24 градуса, днём — 38-40 градусов.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области будет небольшая облачность, местами переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью составит 20-25 градусов, днём — 33-38 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Температура ночью составит 22-27 градусов, местами в пустынных районах — до 30-32 градусов, днём — 37-42 градуса.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Температура ночью составит 21-26 градусов, днём — 35-40 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Температура ночью составит 21-26 градусов, днём — 38-43 градуса.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет небольшая облачность, местами переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью составит 20-25 градусов, днём — 35-40 градусов.

В горных районах республики будет небольшая облачность, местами переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью составит 15-20 градусов, днём — 28-33 градуса.

УзбекистанУзгидрометТашкентСамаркандБухара
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