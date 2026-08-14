Джейми Каррагер шокирован ситуацией вокруг Майлза Льюиса-Скелли

Эксперт английского футбола и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер признался, что совершенно ошеломлён сообщениями о готовности лондонского «Арсенала» продать воспитанника клуба Майлза Льюиса-Скелли в летнее трансферное окно. Выступая в программе Те Оверлап Фан Дебате, специалист заявил, что не понимает логики такого решения, назвав ситуацию странной и неожиданной. Об этом сообщает Goal.com.

По данным источников, 19-летний полузащитник был предложен конкурентам по английской Премьер-лиге — «Манчестер Юнайтед» и «Челси». При этом ни сам футболист, ни его представители не выражали желания покинуть команду, а инициатива, судя по всему, исходила от «Арсенала», что удивило специалистов и болельщиков.

Конкуренция в центре поля и будущее молодого таланта

Конкуренция в центре поля лондонцев усилилась после перехода Бруну Гимарайнса из «Ньюкасл Юнайтед» за 75 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на трудности в начале прошлого сезона, английский футболист к его завершению сумел закрепиться в основном составе. В частности, он вышел на поле в финале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», который завершился серией пенальти, и стал вторым самым молодым английским футболистом в истории турнира, начавшим финальный матч.

По мнению Джейми Каррагера, «Арсенал» может совершить серьёзную ошибку, отказавшись от столь талантливого воспитанника своей академии Хале Энд. Бывший футболист отметил, что спады в карьере молодых игроков естественны, однако отдельно подчеркнул исключительно высокий потенциал Льюиса-Скелли.

Выступления Майлза Льюиса-Скелли на международной арене

Специалист высоко оценил игру молодого футболиста на выезде против мадридского «Реала», где тот действовал на позиции левого защитника, а также его выступление в центре полузащиты в финале против «Пари Сен-Жермен». Он отметил, что матчи такого уровня способны проводить только действительно талантливые молодые игроки.

Напомним, действующий контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан до 2030 года. После гола в ворота «Комо» он показал трибунам сердце, недвусмысленно продемонстрировав желание остаться в команде.

Микель Артета, комментируя слухи о трансфере, заявил, что интерес других клубов к его футболистам является положительным признаком их хорошей работы, и отказался обсуждать существующие предположения.