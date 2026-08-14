Представлен Tecno Пова 8 Pro: AMOLED 144 Hz и батарея 6500 мА•ч

·3·Технологии
Представлен Tecno Пова 8 Pro: AMOLED 144 Hz и батарея 6500 мА•ч

Компания Tecno официально представила на рынке современных технологий своё новое флагманское устройство — смартфон Пова 8 Pro. По данным иксбт.ком, гаджет призван привлечь внимание пользователей огромным аккумулятором, продвинутым дисплеем и необычным космическим дизайном, а также, как ожидается, стать одним из лидеров среднего сегмента. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Дисплей и игровые возможности

Новый смартфон оснащён 6,78-дюймовым АМОЛЭД-экраном с поддержкой частоты обновления 144 Hz. Пиковая яркость дисплея достигает 4500 нит, а защищает его прочное стекло Корнинг Горилла Гласс 7и. Это обеспечивает чёткое изображение даже под прямыми солнечными лучами.

Для любителей игр устройство оснащено специальным графическим чипом П1. Этот процессор позволяет увеличивать частоту кадров в некоторых игровых проектах до 144 кадров/с. Кроме того, смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7400 Ултимате и предлагает пользователям до 12 GB оперативной и до 512 GB встроенной памяти.

Камера и автономность

На задней панели устройства расположен треугольный блок камер, дополненный настраиваемым Mini LED-дисплеем. Основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора ЛЙТИА 700К с оптической стабилизацией. Ему помогают 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельная фронтальная камера.

Одним из главных преимуществ смартфона является аккумулятор ёмкостью 6500 мА•ч. Батарея поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 ватт, а также байпасную зарядку и функцию обратной проводной зарядки мощностью 10 ватт. Это позволяет пользователям долго пользоваться устройством, не беспокоясь о заряде.

Защита и дополнительные функции

Безопасности корпуса уделено особое внимание: модель получила сразу несколько уровней защиты — ИП66, ИП68, ИП69 и ИП69К. Для предотвращения перегрева устройства установлена испарительная камера площадью 5000 мм².

Кроме того, гаджет оснащён модулем NFC, инфракрасным портом, стереодинамиками с настройками Долбй Атмос и поддержкой Хи-Рес Аудио. Устройство поставляется с Android 16 и интерфейсом ХиОС 16. Производитель гарантирует три крупных обновления системы и трёхлетнюю поддержку исправлений безопасности.

Tecno Пова 8 Pro поступит в продажу в белом, чёрном и зелёном цветах в модификациях 8/256, 12/256 и 12/512 GB. Также представлена специальная лимитированная версия Тонино Lamborghini с уникальным дизайном, но без технических отличий.

TecnoPova 8 ProСмартфонAndroid 16Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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