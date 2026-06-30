Манчестер Сити понес серьезную потерю: Родри перенесет операцию

Английский клуб «Манчестер Сити» столкнулся с неожиданной и серьезной проблемой перед новым сезоном. Стало известно, что основному опорному полузащитнику и плеймейкеру команды Родри предстоит операция из-за загадочной травмы. Ожидается, что эта ситуация станет первым серьезным испытанием для нового главного тренера клуба Энцо Марески, так как испанская звезда может пропустить старт сезона 2026-27. Об этом сообщает Goal.com .

По данным издания Даилй Маил, Родри, считающийся обладателем «Золотого мяча» 2024 года, вынужден лечь под нож, чтобы вылечить травму, которая беспокоила его в течение длительного времени, однако детали не разглашаются. Руководство «Манчестер Сити» пока держит в секрете точный характер повреждения, но операция запланирована после завершения чемпионата мира, который примут США, Мексика и Канада.

Этот срок означает, что Родри полностью пропустит первые сборы и процесс предсезонной подготовки под руководством нового тренера Энцо Марески. Для итальянского специалиста, вернувшегося из клуба «Челси», начало работы без одной из ключевых фигур команды неизбежно создаст серьезные сложности в кадровом вопросе. Родри считается главной силой, обеспечивающей дисциплину и баланс в центре поля.

Новый вызов для Марески

Энцо Мареска в интервью после своего назначения отметил, что хорошо знает клуб и работа здесь является большой честью. «Манчестер Сити — инновационный и потрясающий клуб, где каждый шаг спланирован. Для тренера работа в такой системе — мечта. Мы хотим побеждать и демонстрировать красивый футбол», — заявил тренер. Однако выбывание такого лидера, как Родри, заставит его пересмотреть тактические планы.

Сообщения о травме появились в тот момент, когда будущее Родри в клубе оказалось под вопросом. До истечения действующего контракта испанского футболиста осталось 12 месяцев, а переговоры по новому соглашению на данный момент приостановлены. Эта ситуация привлекает внимание европейских грандов, в частности «Реал Мадрид». По информации Goal.com, мадридский клуб проявляет серьезный интерес к возвращению футболиста в свои ряды.

Если вопрос с контрактом не будет решен до января, Родри получит право подписать предварительное соглашение с другими клубами. Переход в «Реал Мадрид» может дать ему возможность снова играть в одной команде со своим бывшим партнером Бернардо Силвой. Напомним, что португальская звезда недавно присоединилась к «сливочным» под руководством Жозе Моуринью.

В составе «Манчестер Сити» существуют проблемы с контрактами не только у Родри, но и у защитника Натана Аке. Его соглашение также подходит к концу. Руководству клуба до начала нового сезона придется решить вопросы как с травмами в составе, так и с трансферами ведущих игроков. Отсутствие Родри, несомненно, окажет значительное влияние на игровой стиль команды.