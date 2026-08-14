Комо рассматривает кандидатуру Лиама Делапа для усиления атаки

Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас продолжает активно работать на трансферном рынке, стремясь усилить атакующую линию команды. По информации Sky Sport, руководство клуба начало предварительные переговоры о трансфере нападающего «Челси» Лиама Делапа, и этот вариант может стать основной целью. Об этом Goal.com сообщает .

В текущем сезоне «Комо» ведёт активную работу на трансферном рынке, стремясь сформировать состав уровня Лиги чемпионов. Клуб полностью перестроил линию обороны и сохранил таких талантливых футболистов, как Нико Пас. Несмотря на это, главный тренер Сеск Фабрегас настаивает, что команде необходим высококлассный нападающий, способный стать безусловным игроком основного состава и помочь конкурировать в Италии и Европе.

Сложности с трансфером Мойзе Кина

Изначально «Комо» долгое время планировал приобрести нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина. Клуб дважды направлял официальные предложения по игроку сборной Италии, причём последнее включало 35 миллионов евро плюс бонусы. Этот трансфер должен был иметь большое значение как для Серии А, так и для заявки на Лигу чемпионов.

Однако спортивный директор «Фиорентины» Фабио Паратичи отклонил это предложение. После этого спортивный директор «Комо» Луди начал искать альтернативные варианты и переключил внимание на лондонский «Челси».

Вариант с Лиамом Делапом и переговоры

Ранее руководство клуба успешно сотрудничало с «Челси» по трансферу Трево Чалобы. Теперь, используя эти дипломатические связи, стороны ведут переговоры по английскому нападающему Лиаму Делапу, родившемуся в 2003 году. Лондонцы приобрели его у «Ипсвича» год назад примерно за 40 миллионов евро.

По информации Sky Sport, в настоящее время рассматривается вариант с арендой игрока. При этом «Челси» готов взять на себя часть его зарплаты. Первые контакты между сторонами завершились положительно, и кандидатура Лиама Делапа всё серьёзнее рассматривается в качестве альтернативы Мойзе Кину.