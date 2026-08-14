Фрэнк Лэмпард готовится вернуть «Ковентри» в АПЛ

·35·Спорт
Фрэнк Лэмпард готовится вернуть «Ковентри» в АПЛ

Один из легендарных представителей английского футбола Фрэнк Лэмпард уверенно движется к новым успехам в тренерской карьере. «Ковентри Сити» под его руководством выиграл Чемпионшип, спустя 25 лет вернулся в Английскую Премьер-лигу и вновь повысил авторитет специалиста. Как сообщает Goal.com, руководство клуба продлило контракт с тренером, подписав новое соглашение до 2029 года. Об этом Goal.com сообщает .

В последние годы «Ковентри» переживал тяжелые времена и даже опускался до Лиги 2. Восстановление команды и ее возвращение в высший дивизион началось под руководством Марка Робинса, однако его увольнение в ноябре 2024 года стало для всех неожиданностью. После этого тренерский пост занял Лэмпард. За короткое время он продемонстрировал свой потенциал и вывел команду в элитный дивизион через плей-офф.

Опыт Лэмпарда в Премьер-лиге и его будущее

Ранее во время работы в «Челси» и «Эвертоне» у специалистов возникали вопросы к тренерским качествам Лэмпарда. После второго временного периода в «Челси» 48-летний специалист больше года оставался без работы, однако благодаря результатам в «Ковентри» смог полностью восстановить свою репутацию. Эксперты отмечают, что тренерский опыт Лэмпарда и его хорошее понимание изменений в Премьер-лиге могут оказать команде большую помощь.

В следующем сезоне перед «Ковентри» будет стоять сложная задача — сохранить место в элитном дивизионе. Большинство экспертов прогнозирует клубу тяжелую борьбу. Тем не менее бывший защитник клуба Колин Хендри в эксклюзивном интервью Goal заявил, что руководство должно оставаться верным Лэмпарду даже в трудных ситуациях, поскольку в противном случае это было бы крайне несправедливо.

Интерес со стороны других клубов

По мнению Колина Хендри, даже если у «Ковентри» возникнут трудности, Фрэнк Лэмпард не столкнется с проблемами при получении предложений от других команд. Английский тренер уже успел восстановить свой статус, поэтому другие клубы Премьер-лиги, вероятно, также проявят интерес к его услугам.

Специалист отмечает, что лучшим достижением для команды и болельщиков станет ситуация, при которой «Ковентри» не превратится во временного аутсайдера, а пойдет по пути стабильно развивающихся клубов вроде «Брайтона», «Брентфорда» или «Борнмута». Пока же Лэмпард вместе со своими подопечными готовится к новым испытаниям в Премьер-лиге и намерен еще раз доказать свой тренерский потенциал.

Фрэнк ЛэмпардКовентри СитиПремьер-лигаФутболАнглия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

15 медалей в Ташкенте: горячие итоги чемпионата Азии в столице15 медалей в Ташкенте: горячие итоги чемпионата Азии в столицеСегодня, 17:30Комо рассматривает кандидатуру Лиама Делапа для усиления атакиКомо рассматривает кандидатуру Лиама Делапа для усиления атакиСегодня, 17:17Конфликт вокруг трансфера Давиде Фраттези урегулированКонфликт вокруг трансфера Давиде Фраттези урегулированСегодня, 16:33Софи Лундгор покинула Ливерпуль и присоединилась к АйнтрахтуСофи Лундгор покинула Ливерпуль и присоединилась к АйнтрахтуСегодня, 16:19Алан Смит рассказал, чего ждёт от Букайо СакиАлан Смит рассказал, чего ждёт от Букайо СакиСегодня, 16:13Джейми Каррагер шокирован ситуацией вокруг Майлза Льюиса-СкеллиДжейми Каррагер шокирован ситуацией вокруг Майлза Льюиса-СкеллиСегодня, 15:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова