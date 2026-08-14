Фрэнк Лэмпард готовится вернуть «Ковентри» в АПЛ

Один из легендарных представителей английского футбола Фрэнк Лэмпард уверенно движется к новым успехам в тренерской карьере. «Ковентри Сити» под его руководством выиграл Чемпионшип, спустя 25 лет вернулся в Английскую Премьер-лигу и вновь повысил авторитет специалиста. Как сообщает Goal.com, руководство клуба продлило контракт с тренером, подписав новое соглашение до 2029 года. Об этом Goal.com сообщает .

В последние годы «Ковентри» переживал тяжелые времена и даже опускался до Лиги 2. Восстановление команды и ее возвращение в высший дивизион началось под руководством Марка Робинса, однако его увольнение в ноябре 2024 года стало для всех неожиданностью. После этого тренерский пост занял Лэмпард. За короткое время он продемонстрировал свой потенциал и вывел команду в элитный дивизион через плей-офф.

Опыт Лэмпарда в Премьер-лиге и его будущее

Ранее во время работы в «Челси» и «Эвертоне» у специалистов возникали вопросы к тренерским качествам Лэмпарда. После второго временного периода в «Челси» 48-летний специалист больше года оставался без работы, однако благодаря результатам в «Ковентри» смог полностью восстановить свою репутацию. Эксперты отмечают, что тренерский опыт Лэмпарда и его хорошее понимание изменений в Премьер-лиге могут оказать команде большую помощь.

В следующем сезоне перед «Ковентри» будет стоять сложная задача — сохранить место в элитном дивизионе. Большинство экспертов прогнозирует клубу тяжелую борьбу. Тем не менее бывший защитник клуба Колин Хендри в эксклюзивном интервью Goal заявил, что руководство должно оставаться верным Лэмпарду даже в трудных ситуациях, поскольку в противном случае это было бы крайне несправедливо.

Интерес со стороны других клубов

По мнению Колина Хендри, даже если у «Ковентри» возникнут трудности, Фрэнк Лэмпард не столкнется с проблемами при получении предложений от других команд. Английский тренер уже успел восстановить свой статус, поэтому другие клубы Премьер-лиги, вероятно, также проявят интерес к его услугам.

Специалист отмечает, что лучшим достижением для команды и болельщиков станет ситуация, при которой «Ковентри» не превратится во временного аутсайдера, а пойдет по пути стабильно развивающихся клубов вроде «Брайтона», «Брентфорда» или «Борнмута». Пока же Лэмпард вместе со своими подопечными готовится к новым испытаниям в Премьер-лиге и намерен еще раз доказать свой тренерский потенциал.