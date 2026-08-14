Найдено письмо, брошенное в море 53 года назад

·56·Мир
Найдено письмо, брошенное в море 53 года назад

В американском штате Нью-Джерси нашли письмо внутри стеклянной бутылки, брошенной в море 53 года назад. Необычная находка была обнаружена во время очистки одного из болотистых районов штата и вновь оживила детские воспоминания той эпохи.

Соучредитель организации Тиделандс Инитиативе Джон Кутерман нашёл плотно закрытую бутылку во время очередной уборки на заболоченной территории в районе Уппер Товншип. Внутри находилось шуточное письмо, написанное 9-летней девочкой по имени Лори Блер.

В письме, датированном 20 августа 1973 года, говорилось, что бутылку бросили в море с пляжа Секонд Стрит Беач в городе Океан Китй. Девочка написала письмо в свойственной детям шутливой манере, рассказав, будто её похитили и увезли на остров недалеко от атлантического побережья.

По её словам, там жестокие «ловцы губок» заставляли её нырять в кишащие акулами воды. В конце письма она просила нашедшего бутылку вернуть её по указанному домашнему адресу. В шутку девочка также написала, что обнаружение письма, возможно, спасло ей жизнь.

Автор найдена 53 года спустя

Решив найти автора необычной находки, Кутерман опубликовал фотографии письма в социальных сетях. Спустя некоторое время сообщение дошло до сестры автора письма Лори — Элисон Спенсер.

По словам Элисон, когда Лори писала письмо, ей было всего 9 лет, а самой Элисон — 16. Она рассказала, что Лори диктовала ей текст, поскольку почерк сестры был красивее.

После этого сёстры бросили бутылку в море с пляжа Океан Китй. Они даже представить не могли, что письмо, отправленное тогда как обычная детская шутка, будет вновь найдено спустя 53 года.

Эта находка показала, что даже небольшое письмо, которое, как считалось, затерялось в море на долгие годы, однажды может вернуться в жизнь своего владельца.

Нью-ДжерсиОшен-СитиДжон КоутерманЛори БлэрЭлисон Спенсер
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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