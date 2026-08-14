McLaren представила первый спорткар с механической коробкой передач со времён легендарной Ф1

·5·Авто
McLaren представила первый спорткар с механической коробкой передач со времён легендарной Ф1

Известный британский производитель суперкаров McLaren представил новую модель МкЛ 6GT на престижном мероприятии Монтерей Кар Вик в Калифорнии. По данным иксбт.ком, этот эксклюзивный автомобиль посвящён исторической М6GT — первой дорожной машине, созданной основателем компании Брюсом Маклареном, — и стал первым за более чем тридцать лет суперкаром McLaren с механической коробкой передач. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Новая модель займёт особое место отдельно от основной линейки серийных автомобилей и будет выпущена ограниченным тиражом. Она получит уникальные характеристики, полностью отличающие её от моделей Ултимате Сериес с экстремальными показателями, таких как Спидтаил и недавно представленная В1. Представители компании отмечают, что проект отражает истинный бунтарский дух бренда и предложит покупателям совершенно иной характер и подход.

Дух дизайна прошлого века и современные технологии

Внешне МкЛ 6GT резко отличается от актуальных моделей McLaren. Этот суперкар с лёгким кузовом из углеродного волокна создан под влиянием автомобильных традиций 1960-х годов. Силуэт автомобиля напоминает знаменитый гоночный McLaren М6А Кан-Ам, благодаря которому McLaren появилась на карте мирового автоспорта.

Для улучшения аэродинамики инженеры использовали чистые поверхности с низким сопротивлением и характерный дизайн хвостовой части Камм. Кроме того, в автомобиле отдана дань уважения основателю компании Брюсу Макларену: его подпись размещена в моторном отсеке, а на крышке топливного бака выгравирован оригинальный логотип «Спидй Киви».

Технические характеристики и планы на будущее

Пока производитель предпочитает держать точные технические характеристики автомобиля в секрете. Однако, по мнению специалистов, модель МкЛ 6GT будет близка по базовой архитектуре к суперкару 750С с автоматической коробкой передач, но главным отличием станет шестиступенчатая механическая коробка, передающая мощность на заднюю ось.

Официальный выход эксклюзивной модели МкЛ 6GT на рынок запланирован на 2028 год. Ожидается, что этот автомобиль станет по-настоящему громким событием не только для коллекционеров, но и для автолюбителей, ценящих настоящее удовольствие от вождения.

McLarenMcL 6GTСуперкарыАвтоновостиМеханическая Коробка Передач
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ferrari СФ90 превратили в суперкар будущегоFerrari СФ90 превратили в суперкар будущегоСегодня, 13:27Подержанный BMW 7 Series: роскошь и практичность по доступной ценеПодержанный BMW 7 Series: роскошь и практичность по доступной ценеСегодня, 12:55Lucid представила новый электромобиль Гравитй ГТ-С мощностью 1070 л. сLucid представила новый электромобиль Гравитй ГТ-С мощностью 1070 л. сСегодня, 12:29Кзингер 21К Спйдер: представлен открытый гиперкар мощностью 1250 л.сКзингер 21К Спйдер: представлен открытый гиперкар мощностью 1250 л.сСегодня, 12:27Бывший главный дизайнер JLR Джерри Макговерн заявил о возвращении в автопромБывший главный дизайнер JLR Джерри Макговерн заявил о возвращении в автопромВчера, 19:28Tesla Суперчаргер опустилась в рейтинге из-за роста нагрузки на сетьTesla Суперчаргер опустилась в рейтинге из-за роста нагрузки на сетьВчера, 17:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.
Стала известна дата выхода в продажу обновленной Lada Niva Legend
Стала известна дата выхода в продажу обновленной Lada Niva Legend