McLaren представила первый спорткар с механической коробкой передач со времён легендарной Ф1

Известный британский производитель суперкаров McLaren представил новую модель МкЛ 6GT на престижном мероприятии Монтерей Кар Вик в Калифорнии. По данным иксбт.ком, этот эксклюзивный автомобиль посвящён исторической М6GT — первой дорожной машине, созданной основателем компании Брюсом Маклареном, — и стал первым за более чем тридцать лет суперкаром McLaren с механической коробкой передач. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Новая модель займёт особое место отдельно от основной линейки серийных автомобилей и будет выпущена ограниченным тиражом. Она получит уникальные характеристики, полностью отличающие её от моделей Ултимате Сериес с экстремальными показателями, таких как Спидтаил и недавно представленная В1. Представители компании отмечают, что проект отражает истинный бунтарский дух бренда и предложит покупателям совершенно иной характер и подход.

Дух дизайна прошлого века и современные технологии

Внешне МкЛ 6GT резко отличается от актуальных моделей McLaren. Этот суперкар с лёгким кузовом из углеродного волокна создан под влиянием автомобильных традиций 1960-х годов. Силуэт автомобиля напоминает знаменитый гоночный McLaren М6А Кан-Ам, благодаря которому McLaren появилась на карте мирового автоспорта.

Для улучшения аэродинамики инженеры использовали чистые поверхности с низким сопротивлением и характерный дизайн хвостовой части Камм. Кроме того, в автомобиле отдана дань уважения основателю компании Брюсу Макларену: его подпись размещена в моторном отсеке, а на крышке топливного бака выгравирован оригинальный логотип «Спидй Киви».

Технические характеристики и планы на будущее

Пока производитель предпочитает держать точные технические характеристики автомобиля в секрете. Однако, по мнению специалистов, модель МкЛ 6GT будет близка по базовой архитектуре к суперкару 750С с автоматической коробкой передач, но главным отличием станет шестиступенчатая механическая коробка, передающая мощность на заднюю ось.

Официальный выход эксклюзивной модели МкЛ 6GT на рынок запланирован на 2028 год. Ожидается, что этот автомобиль станет по-настоящему громким событием не только для коллекционеров, но и для автолюбителей, ценящих настоящее удовольствие от вождения.