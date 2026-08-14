Третья атака «Барселоны»: готовится новое предложение по Родри!

·37·Спорт
Третья атака «Барселоны»: готовится новое предложение по Родри!

Одно из крупнейших и самых обсуждаемых событий летнего трансферного окна в европейском футболе вступило в решающую стадию. Чемпион Испании «Барселона» не отказывается от идеи заполучить полузащитника «Манчестер Сити» Родри и готовится направить английскому клубу третье предложение.

Как сообщил самый надёжный инсайдер трансферного мира Фабрицио Романо на своей официальной странице в Кс (бывший Twitter), между двумя грандами продолжаются прямые напряжённые переговоры.

Два отклонённых предложения и требование в 80 миллионов евро

Руководство «Барселоны» уже дважды направляло «горожанам» официальные предложения по 30-летнему полузащитнику:

  • Первое предложение: 50 миллионов евро;

  • Второе предложение: 60 миллионов евро.

Однако руководство «Манчестер Сити» сразу отклонило оба предложения. Руководство английского клуба заявило, что намерено отпустить обладателя «Золотого мяча» за сумму не менее 80 миллионов евро. Поэтому каталонский клуб работает над новыми условиями, увеличивая финансовое предложение.

Оставшийся позади сезон Родри в Манчестере

В завершившемся сезоне-2025/2026 опытный полузащитник продемонстрировал в составе «Манчестер Сити» следующие показатели:

  • Английская Премьер-лига: 21 матч и 1 гол;

  • Лига чемпионов УЕФА: 5 матчей (без результативных действий).

Если каталонскому клубу с третьей попытки удастся удовлетворить финансовые требования «Сити», возвращение Родри на родину, в Испанию, станет одной из самых дорогостоящих и резонансных сделок летнего трансферного окна.

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БарселонаМанчестер СитиРодриФабрицио РоманоИспания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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