Милан готов расстаться с Кристофером Нкунку, а Рома борется за игрока

·2·Спорт
Милан готов расстаться с Кристофером Нкунку, а Рома борется за игрока

Как сообщает Goal.com, нападающий итальянского «Милана» Кристофер Нкунку неожиданно выставлен на трансфер и может покинуть команду. После того как главный тренер не включил футболиста в свои планы, римская «Рома» пытается воспользоваться ситуацией. Об этом Goal.com сообщает .

Менее чем за две недели до закрытия летнего трансферного окна главный тренер представил руководству список игроков, которые, по его мнению, не нужны команде. Несмотря на положительное впечатление на первых тренировках, 28-летний французский нападающий со временем не смог оправдать доверие тренера и был исключён из основной команды.

По информации Калкио Меркато, неожиданная выставка футболиста на трансфер привлекла внимание другого гранда Серии А — «Ромы». Столичный клуб заинтересован в подписании бывшего игрока «Челси» и давно следит за ним.

«Рома» и трансферные планы

В январе прошлого года «Рома» хотела подписать Нкунку по требованию главного тренера. Несмотря на то что из-за открытого противодействия трансфер тогда не состоялся, интерес римского клуба к французскому футболисту не угас.

Как сообщает Асромаливе, спортивный директор готовится к новым переговорам. Римляне планируют включить в сделку своего талантливого аргентинского полузащитника, чтобы усилить состав.

Возможный обмен

Согласно предлагаемому варианту, талантливый аргентинский игрок может стать частью трансферной сделки. Ожидается, что такой сценарий станет взаимовыгодным решением для обоих клубов.

Известно, что имя аргентинского футболиста ранее уже фигурировало в трансферном списке «Милана». Если этот обмен состоится, два гранда Серии А смогут достичь своих главных трансферных целей.

МиланРомаКристофер НкункуМатиас СоулеТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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