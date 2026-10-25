Барселона — Реал Мадрид: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Барселона — Реал Мадрид. Начало матча: 26 октября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Барселона»: 1. Гарсия Х., 2. Канселу Ж., 5. Кубарси П., 12. Эспарт Х., 7. Фермин, 17. Гордон Э., 10. Ламин Ямаль, 18. Мартин Г., 8. Педри, 11. Рафинья, 16. Родри.

Запасные «Барселона»: 29. Абделькарим Х., 14. Адейеми К., 3. Бальде А., 22. Берналь М., 41. Кампос А., 21. де Йонг Ф., 4. Фарньяс Б., 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, . Горен О., 25. Ливакович Д., 13. Щенсный В.

Главный тренер «Барселона»: Флик Х.

Стартовый состав «Реал Мадрид»: 13. Лунин А., 5. Беллингем Дж., 17. Кукурелья М., 25. Диоманде У., 15. Гюлер А., 4. Хёйсен Д., 16. Конате И., 10. Мбаппе К., 20. Силва Б., 14. Тчуамени О., 8. Вальверде Ф. (капитан).

Запасные «Реал Мадрид»: 12. Александер-Арнольд Т., 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 9. Эндрик, 19. Эспи К., 26. Местре С., 27. Питарч Т., 22. Рюдигер А., 40. Волошин И.

Главный тренер «Реал Мадрид»: Моуринью Ж.