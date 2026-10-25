Барселона — Реал Мадрид: составы и текстовая трансляция

45+3⏱
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+2
Ламин Ямал (Барселона) попытался обыграть соперника, но защитники выбили мяч.
45+2
Ян Диоманде (Реал Мадрид) был близок к голу, пробив из штрафной, но мяч прошел рядом с левой штангой.
45+1
Боковой судья поднял флажок, зафиксировав офсайд у Килиана Мбаппе (Реал Мадрид) перед его ударом головой.
45
Добавлено 2 минуты к матчу.
45
Родри (Барселона) пробил из-за пределов штрафной в нижний правый угол, но Андрей Лунин совершил великолепный сейв и спас команду.
44
Ламин Ямал (Барселона) упустил отличный момент у ворот, после его удара мяч прошел совсем рядом с правой штангой.
41
Ян Диоманде (Реал Мадрид) сделал навес в штрафную, но защитник вынес мяч.
41⚽0-1
Гол! Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) завладел ничейным мячом в штрафной и поразил ворота у левой штанги. Он открыл счет — 0:1.
39
Футболисты «Барселоны» контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут, пока в обороне соперника появятся свободные зоны.
38
Марк Кукурелья (Реал Мадрид) явно придержал соперника, не давая ему завладеть мячом, и арбитр тут же остановил игру.
35
Жоау Канселу (Барселона) подал угловой, но Андрей Лунин отлично прочитал эпизод и отвел угрозу.
35
Энтони Гордон (Барселона) упустил какой момент! Он создал себе пространство в штрафной и мощно пробил в левый угол, но Андрей Лунин совершил потрясающий сейв и отбил мяч. «Барселона» зарабатывает угловой.
34
Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) пробил по воротам, но мяч улетел значительно выше перекладины.
33
Рафинья (Барселона) пробил из-за пределов штрафной, мяч пролетел рядом с правой штангой.
33
Марк Кукурелья (Реал Мадрид) грубо сыграл против соперника, и Хуан Мартинес зафиксировал фол.
30🔁
Хави Эспарт уходит на замену из-за травмы. Ханси Флик выпускает Алехандро Бальде (Барселона).
29✚
Хави Эспарт (Барселона) лежит на газоне после столкновения с соперником, и врачи вышли на поле, чтобы оказать ему медицинскую помощь.
29
Федерико Валверде (Реал Мадрид) сделал передачу, но Жоан Гарсия перехватил мяч, и атака захлебнулась.
28
Энтони Гордон (Барселона) попытался отдать пас партнеру по команде, но защитник надежно заблокировал его.
27
Джуд Беллингем (Реал Мадрид) пытался найти Дина Хёйсена, но отдал слишком сильную передачу.
27
Арда Гюлер («Реал Мадрид») выполнил угловой, но опасного момента не получилось.
26
Арда Гюлер (Реал Мадрид) решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован защитником и не создал проблем для вратаря. Боковой судья показал на угловой, Реал Мадрид исполнит корнер.
24
Рафинья (Барселона) пробил по воротам, но мяч пролетел рядом с левой штангой.
24
Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) попытался найти партнеров по команде опасным пасом из угла штрафной. Однако защита соперника заблокировала эту передачу и вынесла мяч в безопасную зону.
24
Фермин (Барселона) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар, и мяч не долетел до цели.
22
Рафинья (Барселона) пробил слёта с линии штрафной! Это был опаснейший удар, заставивший Лунина понервничать, но мяч пролетел над перекладиной.
22
Педри («Барселона») попытался обыграть соперников, но защитник сумел отобрать у него мяч.
20
Арда Гюлер (Реал Мадрид) выполнил отличную подачу с углового. Однако защитники действовали безупречно, выбив мяч и отведя угрозу.
19
Арда Гюлер («Реал Мадрид») выполнил опасную передачу в штрафную площадь, чтобы вывести партнера по команде на ударную позицию, но защитник заблокировал мяч. «Реал Мадрид» подаст угловой.
19
Ян Диоманде (Реал Мадрид) решил разыграть угловой коротко, чтобы взвинтить темп матча.
18
Арда Гюлер (Реал Мадрид) нанёс хороший удар по центру ворот, но мяч прилетел прямо в руки вратарю.
16
Ламин Ямал (Барселона) нарушил правила на сопернике во время атаки.
16
Энтони Гордон (Барселона) мощно пробил из-за пределов штрафной в створ ворот, но Андрей Лунин совершил великолепный сейв и спас команду.
14
Марк Кукурелья («Реал Мадрид») грубо сыграл в подкате против соперника и сбил его. Хуан Мартинес остановил игру и вполне мог показать карточку, но в итоге ограничился лишь устным предупреждением.
14
Один из защитников в последний момент среагировал и великолепно заблокировал передачу Арды Гюлера (Реал Мадрид).
13
Ян Диоманде (Реал Мадрид) бежит к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отодвинул мяч.
10
Орельен Тчуамени (Реал Мадрид) грубо сыграл против соперника и сбил его с ног.
9
Хуан Мартинес остановил игру из-за тактического фола Пау Кубарси («Барселона»).
7
Энтони Гордон (Барселона) получил мяч в свободной зоне за пределами штрафной площади и пробил по центру ворот, но Андрей Лунин без труда завладел мячом.
7
Фермин (Барселона) попытался сделать прострел с линии штрафной, но защитники соперника вынесли мяч в безопасную зону.
5
Арда Гюлер (Реал Мадрид) нашел свободное пространство для удара в штрафной, но его удар пришелся чуть выше перекладины.
3
Энтони Гордон (Барселона) сфолил на сопернике. Хуан Мартинес всё видел и дал свисток, зафиксировав нарушение.
2
Барселона, кажется, находит свою игру и завладела инициативой. Они ждут подходящего момента, чтобы создать новые возможности в атаке.
1⏱
Матч только что начался.
01:03
Игроки на поле, и Барселона начинает матч.
01:00
Главным арбитром на сегодняшний матч назначен Хуан Мартинес.
01:00
Мы уже узнали стартовые составы. Вы можете найти их в подробностях этого матча.
01:00
Добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в текстовом формате. Желаем приятного просмотра.
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