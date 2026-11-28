Ла Лига: Реал Мадрид — Алавес. Начало матча: 29 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Реал Мадрид»: 1. Куртуа Т., 8. Вальверде Ф. (капитан), 16. Конате И., 4. Хёйсен Д., 17. Кукурелья М., 15. Гюлер А., 14. Тчуамени О., 21. Диас Б., 5. Беллингем Дж., 7. Винисиус Жуниор, 10. Мбаппе К.

Запасные «Реал Мадрид»: 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 25. Диоманде У., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 19. Эспи К., 13. Лунин А., 23. Менди Ф., 26. Местре С., 27. Питарч Т., 22. Рюдигер А., 20. Силва Б.