Реал Мадрид — Алавес: текстовая трансляция матча (Ла Лига)
Ла Лига: Реал Мадрид — Алавес. Начало матча: 29 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Реал Мадрид»: 1. Куртуа Т., 8. Вальверде Ф. (капитан), 16. Конате И., 4. Хёйсен Д., 17. Кукурелья М., 15. Гюлер А., 14. Тчуамени О., 21. Диас Б., 5. Беллингем Дж., 7. Винисиус Жуниор, 10. Мбаппе К.
Запасные «Реал Мадрид»: 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 25. Диоманде У., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 19. Эспи К., 13. Лунин А., 23. Менди Ф., 26. Местре С., 27. Питарч Т., 22. Рюдигер А., 20. Силва Б.
Главный тренер «Реал Мадрид»: Моуринью Ж.
Стартовый состав «Алавес»: 1. Сивера А., 7. Перес А., 14. Теналья Н., 16. Коски В., 17. Джонни Отто, 21. Реббах А., 19. Ибаньес П., 8. Бланко А. (капитан), 4. Суарес Д., 11. Мартинес Т., 9. Диас М.
Запасные «Алавес»: 10. Аленья К., 15. Бойе Л., 24. Диалло Селу М., 6. Гевара А., 20. Маньяс А., 33. Монтеро Р., 27. Олаис Х., 13. Родригес А., 22. Родригес М., 2. Валентини Н., 3. Юси.
Главный тренер «Алавес»: Санчес Флорес К.
- 44Арда Гюлер (Реал Мадрид) навешивает с углового в штрафную, но защитник первым успевает к мячу и выбивает его головой.
- 44Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) принимает пас с фланга, поднимает голову и бьет с линии штрафной — мяч рикошетит от защитника. Судья и его помощник назначают угловой в пользу Реала.
- 40Мяч выбит из обороны на линию штрафной, откуда Джуд Беллингем (Реал Мадрид) бьет в касание. К сожалению, мяч пролетает высоко над перекладиной.
- 39Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) делает хитрый прострел в штрафную, но Антонио Сивера перехватывает мяч.
- 38Тони Мартинес (Алавес) замыкает передачу на границе штрафной, но его удар заблокирован.
- 36Упущенный момент! Федерико Вальверде (Реал Мадрид) нашел пространство, прицелился, но пробил ужасно высоко над перекладиной с дальней дистанции.
- 34Джуд Беллингем (Реал Мадрид) упустил отличный шанс. Он получил классный навес в штрафной, но пробил выше ворот. Мяч ушел за пределы поля, от ворот Алавеса.
- 34Реал Мадрид получает шанс после углового, но защитник выбивает мяч.
- 32Арда Гюлер (Реал Мадрид) выполняет подачу со штрафного в штрафную площадь, но защитник оказывается первым на мяче.
- 31Орельен Тчуамени (Реал Мадрид) получает точный пас в отличной позиции. Он бьет, но мяч попадает в защитника.
- 27Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) явно забыл о «золотом правиле»: относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Грубый фол, и у Сесара Сото Градо нет иного выбора, кроме как свистнуть.
- 25Отличная подача с углового на Джуда Беллингема (Реал Мадрид). Он пробил головой по центру ворот, но защитник подстраховал вратаря и вынес мяч.
- 25Арда Гюлер («Реал Мадрид») исполняет угловой.
- 24Федерико Вальверде (Реал Мадрид) делает прострел в штрафную с фланга, но мяч заблокирован.
- 220-1ГОЛ! Ужасная ошибка приводит к взятию ворот. Защитник теряет мяч, Тони Мартинес (Алавес) подхватывает его и отправляет в сетку — 0:1.
- 20Федерико Вальверде (Реал Мадрид) пытается найти Арду Гюлера, но отдает слишком сильный пас.
- 16Алавес не смог реализовать штрафной с дальней дистанции: Тибо Куртуа (Реал Мадрид) высоко выпрыгнул и перехватил навес.
- 16Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) грубо фолит, Сесар Сото Градо дает свисток. Алавес исполнит штрафной.
- 15Угловой в исполнении Арды Гюлера (Реал Мадрид) выбит из штрафной.
- 15Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) получает блестящий пас в штрафной и выходит на ударную позицию. Он бьет, но защитник блокирует мяч.
- 9Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) бьет в правый угол, но вратарь легко забирает мяч. Обязан был забивать. Судья дает свисток, угловой для Реал Мадрид.
- 6Боковой судья фиксирует офсайд у Килиана Мбаппе (Реал Мадрид), арбитр подтверждает решение.
- 4Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) пытался обыграть соперника, но мяч выбит.
- 1Пабло Ибаньес (Алавес) получает точный пас и выходит один на один. Он бьет низом в правый угол, но Тибо Куртуа совершает невероятный сейв.
- 1Матч начался, приятного просмотра!
- 01:01Игроки наконец вышли на поле! Алавес начнет с центра.
- 01:00Главный судья сегодняшнего матча — Сесар Сото Градо.
- 01:00Стартовые составы команд уже известны, вы можете ознакомиться с ними в деталях матча.
- 01:00Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию. Мы постараемся подробно осветить всё, что происходит на поле. До начала матча остаются считанные минуты.
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