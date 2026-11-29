Ла Лига: Депортиво Ла-Корунья — Барселона. Начало матча: 29 ноября, 20:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Депортиво Ла-Корунья»: 13. Роман Л., 2. Альтимира А., 15. Лоурейро М., 20. Хименес Х. (капитан), 11. Мелья Д., 16. Аматуччи Л., 6. Касадо М., 10. Эрнандес И., 12. Куальята Г., 32. Нсонго Б., 7. Обамеянг П.

Запасные «Депортиво Ла-Корунья»: 17. Анхелиньо, 18. Асп Х., 3. Комас А., 9. Эддахшури З., 25. Фернандес А., 19. Лусими Крус, 23. Наварро Х., 4. Нуби Л., 14. Родригес Р., 21. Сориано М., 24. Траоре А., 8. Вильярес Яньес Д.

Главный тренер «Депортиво Ла-Корунья»: Идальго А.

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Стартовый состав «Барселона»: 1. Гарсия Х., 24. Гарсия Э., 5. Кубарси П., 18. Мартин Г., 2. Канселу Ж., 8. Педри, 21. де Йонг Ф., 20. Ольмо Д., 10. Ламин Ямаль, 11. Рафинья (капитан), 17. Гордон Э.

Запасные «Барселона»: 14. Адейеми К., 41. Кампос А., 15. Кристенсен А., 4. Фарньяс Б., 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, 32. Горен О., 23. Кунде Ж., 25. Ливакович Д., 16. Родри, 13. Щенсный В.

Главный тренер «Барселона»: Флик Х.