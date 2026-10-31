Барселона — Алавес: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Барселона — Алавес. Начало матча: 1 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Барселона»: 1. Гарсия Х., 14. Адейеми К., 2. Канселу Ж., 5. Кубарси П., 21. де Йонг Ф., 4. Фарньяс Б., 7. Фермин, 10. Ламин Ямаль, 8. Педри, 11. Рафинья, 16. Родри.

Запасные «Барселона»: 29. Абделькарим Х., 3. Бальде А., 22. Берналь М., 41. Кампос А., 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, 17. Гордон Э., 25. Ливакович Д., 18. Мартин Г., 13. Щенсный В., . Тункара Э., . Виктор Г.

Главный тренер «Барселона»: Флик Х.

Стартовый состав «Алавес»: 1. Сивера А., 15. Бойе Л., 6. Гевара А., 17. Джонни Отто, 16. Коски В., 7. Перес А., 23. Протесони К., 21. Реббах А., 4. Суарес Д., 14. Теналья Н., 3. Юси.

Запасные «Алавес»: 10. Аленья К., 8. Бланко А., 24. Диалло Селу М., 9. Диас М., 19. Ибаньес П., 20. Маньяс А., 11. Мартинес Т., 12. Новоа Рамос У., 27. Олаис Х., 13. Родригес А., 22. Родригес М., 2. Валентини Н.

Главный тренер «Алавес»: Санчес Флорес К.