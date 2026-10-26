Жавохир Синдоров примет участие в супертурнире в Сент-Луисе с призовым фондом 425 тысяч долларов

·54·Спорт
Жавохир Синдоров примет участие в супертурнире в Сент-Луисе с призовым фондом 425 тысяч долларов

Узбекский молодой гроссмейстер, претендент на шахматную корону Жавохир Синдоров перед решающим матчем с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу, который состоится в ноябре, примет участие в престижном турнире «Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн» в американском Сент-Луисе. Об этом сообщила одна из самых авторитетных платформ в шахматном мире ЧессБасе.

Соревнование, которое пройдет с 27 по 29 октября, соберет за одним столом четырех сильнейших элитных гроссмейстеров планеты, а общий призовой фонд составит 425 тысяч долларов.

Элитные соперники и последняя репетиция перед битвой с Гукешем

Этот турнир в Сент-Луисе станет для Синдорова своеобразной генеральной репетицией перед историческим матчем за звание чемпиона мира в ноябре:

  • Соперники — мировые звезды: Против узбекского шахматиста на турнире выступят сильнейшие гроссмейстеры США Хикару Накамура и Фабиано Каруана, а также яркая звезда Индии Прагнанандха Рамешбабу;

  • 18 напряженных партий: Каждый гроссмейстер проведет в общей сложности 18 бескомпромиссных встреч по быстрым шахматам (рапид);

  • Путь к шахматной короне: Как известно, в ноябре Жавохир Синдоров сразится за шахматную корону с действующим чемпионом мира из Индии Гукешем Доммараджу в классическом и быстром форматах. Сент-луисские партии покажут его психологическую и тактическую готовность.

Секрет системы «Клутч»: интрига до последней секунды

Особенность турнира заключается в его специальном порядке начисления очков:

  • Возрастающие очки: Стоимость очков за победу в каждый последующий игровой день постепенно увеличивается;

  • Шанс на камбэк: Такой необычный регламент позволяет даже отстающим шахматистам в последний день соревнований за счет решающих ударов вырваться в лидеры и кардинально изменить турнирную таблицу;

  • Максимальная зрелищность: Формат «Клутч» заставляет гроссмейстеров рисковать до последней секунды и играть агрессивно только на победу.

Визитная карточка турнира: «Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн»

Показатель

Детали

Название соревнования

Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн

Даты

27–29 октября 2026 года

Место проведения

Сент-Луис, США

Призовой фонд

425 000 долларов США

Участники

Жавохир Синдоров (Узбекистан), Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США), Прагнанандха Рамешбабу (Индия)

Формат игр

Быстрые шахматы (Рапид), всего 18 партий

Это престижное соревнование станет для Синдорова не только борьбой за крупный призовой фонд, но и отличной возможностью подойти к важнейшему историческому противостоянию в ноябре в идеальной спортивной форме.

Жавохир СиндоровClutch Chess: Champions ShowdownГукеш Доммараджушахматы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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