Перед битвой за шахматную корону: Жавохир Синдаров начал супертурнир в Сент-Луисе без поражений

На престижном турнире Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн 2026, стартовавшем в Сент-Луисе — шахматной столице США, молодой узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров успешно начал свое выступление.

Для нашего соотечественника это соревнование является последним и наиболее серьезным этапом подготовки перед историческим матчем за звание чемпиона мира против действующего обладателя титула, индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу. В турнире с призовым фондом в 425 000 долларов США за главный приз борются четверо сильнейших элитных гроссмейстеров планеты.

Результаты первого дня: серия без поражений и 2-е место

В первый день соревнований Жавохир Синдаров провел 6 партий и не уступил ни в одной из них:

Победа над Прагнанандхой: в 1-м туре в первой игре против известного индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандхи была одержана победа, во второй зафиксирована ничья (1,5:0,5);

Мировая с Фабиано Каруаной: во 2-м туре против хозяина турнира, первого номера шахмат США Фабиано Каруаны, в обеих партиях была зафиксирована ничья (1:1);

Противостояние с Хикару Накамурой: в заключительном 3-м туре дня с одним из сильнейших в мире мастеров рапида и блица Хикару Накамурой также был выбран путь компромисса в обеих партиях (1:1);

Положение в таблице: по итогам первого дня Синдаров набрал 3,5 очка и с первым бонусным призом в 1 000 долларов единолично занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидерство захватил Хикару Накамура, набравший 4 очка.

Турнирная таблица и распределение очков (после 1-го дня)

Место Гроссмейстер 1-й тур 2-й тур 3-й тур Всего очков Бонус 1 Хикару Накамура (США) 1.5 1.5 1.0 4.0 $2,000 2 Жавохир Синдаров (Узбекистан) 1.5 1.0 1.0 3.5 $1,000 3 Фабиано Каруана (США) 0.5 1.0 1.0 2.5 $1,000 4 Рамешбабу Прагнанандха (Индия) 0.5 0.5 1.0 2.0 $1,000

Главная интрига правил турнира: ценность очков растет с каждым днем

Формат Клутч Чесс отличается своим бескомпромиссным и неожиданным регламентом:

Регламент и контроль времени: каждый участник в ходе турнира сыграет в общей сложности 18 партий в рапид. Контроль времени — 10 минут каждому игроку с добавлением 5 секунд на каждый ход;

Возрастающая стоимость победы: важнейшая особенность соревнований заключается в том, что если за победу в 1-й день дается 1 очко, то во 2-й день — 2 очка, а в решающий 3-й день победа приносит целых 3 очка ;

Борьба еще впереди: эта система означает, что одна победа в последний день эквивалентна трем победам в первый, что гарантирует, что основная борьба за чемпионство еще впереди.

Уверенная и спокойная игра Жавохира Синдарова против звезд мировых шахмат показывает, что он подошел к предстоящему матчу за шахматную корону в отличной спортивной форме.