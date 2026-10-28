Перед битвой за шахматную корону: Жавохир Синдаров начал супертурнир в Сент-Луисе без поражений

·48·Спорт
Перед битвой за шахматную корону: Жавохир Синдаров начал супертурнир в Сент-Луисе без поражений

На престижном турнире Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн 2026, стартовавшем в Сент-Луисе — шахматной столице США, молодой узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров успешно начал свое выступление.

Для нашего соотечественника это соревнование является последним и наиболее серьезным этапом подготовки перед историческим матчем за звание чемпиона мира против действующего обладателя титула, индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу. В турнире с призовым фондом в 425 000 долларов США за главный приз борются четверо сильнейших элитных гроссмейстеров планеты.

Результаты первого дня: серия без поражений и 2-е место

В первый день соревнований Жавохир Синдаров провел 6 партий и не уступил ни в одной из них:

  • Победа над Прагнанандхой: в 1-м туре в первой игре против известного индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандхи была одержана победа, во второй зафиксирована ничья (1,5:0,5);

  • Мировая с Фабиано Каруаной: во 2-м туре против хозяина турнира, первого номера шахмат США Фабиано Каруаны, в обеих партиях была зафиксирована ничья (1:1);

  • Противостояние с Хикару Накамурой: в заключительном 3-м туре дня с одним из сильнейших в мире мастеров рапида и блица Хикару Накамурой также был выбран путь компромисса в обеих партиях (1:1);

  • Положение в таблице: по итогам первого дня Синдаров набрал 3,5 очка и с первым бонусным призом в 1 000 долларов единолично занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидерство захватил Хикару Накамура, набравший 4 очка.

Турнирная таблица и распределение очков (после 1-го дня)

Место

Гроссмейстер

1-й тур

2-й тур

3-й тур

Всего очков

Бонус

1

Хикару Накамура (США)

1.5

1.5

1.0

4.0

$2,000

2

Жавохир Синдаров (Узбекистан)

1.5

1.0

1.0

3.5

$1,000

3

Фабиано Каруана (США)

0.5

1.0

1.0

2.5

$1,000

4

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

0.5

0.5

1.0

2.0

$1,000

Главная интрига правил турнира: ценность очков растет с каждым днем

Формат Клутч Чесс отличается своим бескомпромиссным и неожиданным регламентом:

  • Регламент и контроль времени: каждый участник в ходе турнира сыграет в общей сложности 18 партий в рапид. Контроль времени — 10 минут каждому игроку с добавлением 5 секунд на каждый ход;

  • Возрастающая стоимость победы: важнейшая особенность соревнований заключается в том, что если за победу в 1-й день дается 1 очко, то во 2-й день — 2 очка, а в решающий 3-й день победа приносит целых 3 очка;

  • Борьба еще впереди: эта система означает, что одна победа в последний день эквивалентна трем победам в первый, что гарантирует, что основная борьба за чемпионство еще впереди.

Уверенная и спокойная игра Жавохира Синдарова против звезд мировых шахмат показывает, что он подошел к предстоящему матчу за шахматную корону в отличной спортивной форме.

Жавохир СиндаровClutch Chess: Champions ShowdownШахматыГукеш Доммараджу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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