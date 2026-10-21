Узбекистанец сообщил, что получил предупреждение за окраску стены своего дома в цвета государственного флага (видео)

·127·Общество
Узбекистанец сообщил, что получил предупреждение за окраску стены своего дома в цвета государственного флага (видео)

Узбекистанец сообщил, что покрасил стену своего дома в цвета государственного флага страны, после чего к нему пришли профилактические инспекторы.

По словам мужчины, инспекторы вынесли ему предупреждение. В настоящее время он опасается, что за данный инцидент его могут оштрафовать.

Согласно Закону «О Государственном флаге Республики Узбекистан», использование государственного флага и его изображения должно соответствовать установленным требованиям. Однако официальной информации о том, что сама по себе покраска стены дома в цвета флага была признана правонарушением в данном случае или что к мужчине будет применен штраф, не имеется.

Республика УзбекистанГосударственный флагПрофилактические инспекторыШтраф
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонансВ Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс7 июня 13:25В Ташкенте мужчина, убегавший от сотрудника ППС, попал под машину (видео)В Ташкенте мужчина, убегавший от сотрудника ППС, попал под машину (видео)Сегодня 12:48Не пришел в школу — большой штраф: неожиданное предупреждение для родителей в ТашкентеНе пришел в школу — большой штраф: неожиданное предупреждение для родителей в ТашкентеВчера 22:36Находящийся в международном розыске гражданин Узбекистана задержан в ТурцииНаходящийся в международном розыске гражданин Узбекистана задержан в ТурцииВчера 21:28Студенты на Malibu-2 оскорбили сотрудника ДПС и распространили видеоСтуденты на Malibu-2 оскорбили сотрудника ДПС и распространили видеоВчера 19:00Заabолженность гражданина перед банком была полностью погашенаЗаabолженность гражданина перед банком была полностью погашенаВчера 17:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
Новые подробности дела 5-летней девочки в детсаду Намангана: интервью с матерью ребенка (видео)
Новые подробности дела 5-летней девочки в детсаду Намангана: интервью с матерью ребенка (видео)