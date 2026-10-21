Узбекистанец сообщил, что получил предупреждение за окраску стены своего дома в цвета государственного флага (видео)

Узбекистанец сообщил, что покрасил стену своего дома в цвета государственного флага страны, после чего к нему пришли профилактические инспекторы.

По словам мужчины, инспекторы вынесли ему предупреждение. В настоящее время он опасается, что за данный инцидент его могут оштрафовать.

Согласно Закону «О Государственном флаге Республики Узбекистан», использование государственного флага и его изображения должно соответствовать установленным требованиям. Однако официальной информации о том, что сама по себе покраска стены дома в цвета флага была признана правонарушением в данном случае или что к мужчине будет применен штраф, не имеется.