Исторический дубль в узбекском шахмате: Абдусатторов — чемпион, Синдаров — второй!
Узбекские гроссмейстеры Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров достойно защитили честь нашей страны на международной шахматной арене, добившись исторического результата. В престижном турнире Tata Стил Чесс 2026, прошедшем в Нидерландах, наши соотечественники заняли первое и второе места в категории Мастерс.
По итогам 13 туров соревнований Нодирбек Абдусатторов набрал 9 очков и стал победителем турнира. Таким образом, он вошел в историю как первый узбекский шахматист, завоевавший чемпионский титул Tata Стил Чесс.
Еще один наш талантливый гроссмейстер Жавохир Синдаров занял вторую строчку с 8,5 очками. Он завершил турнир без единого поражения, продемонстрировав свой высокий уровень мастерства.
То, что два узбекских шахматиста заняли первые две ступени пьедестала на престижном турнире с участием сильнейших гроссмейстеров мира, стало одним из важнейших достижений в истории шахмат нашей страны.
Этот результат еще больше укрепил авторитет узбекской шахматной школы на международной арене.
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