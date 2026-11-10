Исторический дубль в узбекском шахмате: Абдусатторов — чемпион, Синдаров — второй!

Узбекские гроссмейстеры Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров достойно защитили честь нашей страны на международной шахматной арене, добившись исторического результата. В престижном турнире Tata Стил Чесс 2026, прошедшем в Нидерландах, наши соотечественники заняли первое и второе места в категории Мастерс.

По итогам 13 туров соревнований Нодирбек Абдусатторов набрал 9 очков и стал победителем турнира. Таким образом, он вошел в историю как первый узбекский шахматист, завоевавший чемпионский титул Tata Стил Чесс.