Исторический дубль в узбекском шахмате: Абдусатторов — чемпион, Синдаров — второй!

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Исторический дубль в узбекском шахмате: Абдусатторов — чемпион, Синдаров — второй!

Узбекские гроссмейстеры Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров достойно защитили честь нашей страны на международной шахматной арене, добившись исторического результата. В престижном турнире Tata Стил Чесс 2026, прошедшем в Нидерландах, наши соотечественники заняли первое и второе места в категории Мастерс.

По итогам 13 туров соревнований Нодирбек Абдусатторов набрал 9 очков и стал победителем турнира. Таким образом, он вошел в историю как первый узбекский шахматист, завоевавший чемпионский титул Tata Стил Чесс.

Еще один наш талантливый гроссмейстер Жавохир Синдаров занял вторую строчку с 8,5 очками. Он завершил турнир без единого поражения, продемонстрировав свой высокий уровень мастерства.

То, что два узбекских шахматиста заняли первые две ступени пьедестала на престижном турнире с участием сильнейших гроссмейстеров мира, стало одним из важнейших достижений в истории шахмат нашей страны.

Этот результат еще больше укрепил авторитет узбекской шахматной школы на международной арене.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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