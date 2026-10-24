Pahalı analizlerden vazgeçilebilir mi? Batı Sibirya yatakları üzerine önemli keşif

Rusya'daki Gubkin Petrol ve Gaz Üniversitesi'nden araştırmacılar, doğal gaz yataklarını değerlendirme ve inceleme maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi sağlayan yeni bir bilimsel yaklaşım geliştirdi.

Yazarların hesaplamalarına göre, «tornado» adlı matematiksel analiz yöntemini kullanarak tek bir yatakta yılda 30 milyon ila 300 milyon ruble tasarruf etmek mümkün. Çalışmanın sonuçları, uzmanlaşmış «Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanix i gazovix mestorojdeniy» dergisinde yayımlandı.

Yatak değerlendirmeleri neden bu kadar pahalıya mal oluyor?

Gaz yataklarından ne kadar hammadde çıkarılabileceğini önceden tahmin etmek için mühendisler karmaşık dijital bilgisayar modelleri kullanıyor:

Yüzlerce karmaşık gösterge: Bu modelleri kullanmak için yeraltı kayaçlarının gözenekliliği, geçirgenliği, katman basıncı ve suyun fizikokimyasal özellikleri gibi çok sayıda parametre gereklidir;

Pahalı laboratuvar araştırmaları: Bu verilerin toplanması; yeni kuyuların açılması, kayaç karot numunelerinin alınması ve uzun zaman alan laboratuvar analizlerinin yapılmasıyla ilişkilidir;

Temel soru: Bilim insanları, maliyetleri optimize etmek amacıyla her yatakta tüm göstergelerin aynı derinlikte incelenmesinin şart olup olmadığını bilimsel olarak gerekçelendirdi.

«Tornado» analizi nedir ve nasıl çalışır?

Bilim insanları, Batı Sibirya bölgesindeki 66 büyük gaz birikintisi üzerindeki verileri derinlemesine inceleyerek özel bir algoritmayı test etti:

Girdap benzeri diyagramlar: Yöntem doğal afetle ilgili değildir; analiz sonuçları görsel olarak tornado girdabına benzeyen diyagramlarda gösterilir. Gaz çıkarma tahminine en güçlü etkiyi yapan faktörler geniş bantlarla işaretlenerek ikincil faktörlerden ayrıştırılır;

Katmana göre bireysel yaklaşım: Proje katılımcısı Artyom Yeliseyev, sığ ve gözenekli Senoman katmanlarında alttan basınç yapan suyun hareketinin belirleyici olduğunu, daha derindeki yoğun Hoteriv katmanlarında ise gerçek gaz hacmini doğru tahmin etmek için hangi katmanların üretime katıldığını bilmenin daha önemli olduğunu açıklıyor;

Hassas sınıflandırma: Sonuç olarak, her bir yatak için hangi ölçümlerin yapılması gerektiği, hangilerinin ise tahmin kalitesini düşürmeden iptal edilebileceği veya azaltılabileceği konusunda net bir algoritma oluşturuldu.

Ulusal yazılım ve gelecek planları

Araştırma sırasında Rusya'da geliştirilen yerli yazılımlar da test edilmiş ve hız ile hesaplama doğruluklarının yabancı muadillerinden geri kalmadığı kanıtlanmıştır.

Şu anda bilim insanları bu yöntemi diğer bölgelerdeki yataklara uyarlamak üzerinde çalışıyor. Uzmanlar, 30-300 milyon rublelik tasarrufun ilk hesaplamalara dayalı teorik bir tahmin olduğunu, pratik etkinin ise yatak inceleme planlarının doğru yapılmasına bağlı olduğunu vurguluyor.