iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları açıklandı
26 Kasım 2026 tarihi itibarıyla, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının farklı depolama kapasitesi, renk ve SIM kart yapılandırmalarına göre fiyatları şu şekildedir.
eSIM + eSIM versiyonu
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: $1520
• Black: $1540
• Glacier: $1530
• Silver: $1530
iPhone 18 Pro, 512 GB:
• Burgundy: -1870
• Black: -1870
• Glacier: -1870
• Silver: -1870
iPhone 18 Pro, 1 TB:
• Burgundy: -
• Black: -
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: $1690
• Black: $1730
• Glacier: -1750
• Silver: -1750
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: -
• Black: -
• Glacier: -
• Silver: -
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Burgundy: -
• Black: 2700
• Glacier: -
• Silver: -
SIM + eSIM versiyonu
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: $1,620
• Black: $1650
• Glacier: $1600
• Silver: $1630
iPhone 18 Pro, 512 GB:
• Burgundy: $1920
• Black: $1920
• Glacier: $1920
• Silver: $1930
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: $1,790
• Black: $1,790
• Glacier: $1,790
• Silver: $1,790
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: $2110
• Black: $2050
• Glacier: $2,070
• Silver: $2,070
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Burgundy: $2800
• Black: $:2800
• Glacier: $-2800
• Silver: $-2800
iPhone 18 Pro Max, 2 TB:
• Burgundy: $3,500
• Black: $3,500
• Glacier: 3500
• Silver: 3500
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