Rusya ile Çin arasındaki stratejik enerji ortaklığı yeni bir aşamaya geçiyor. Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu (EEF-2026) kapsamındaki ikili hükümetler arası komisyon toplantısında, Uzak Doğu güzergahındaki yeni doğal gaz boru hattının sınır ötesi kısmının inşasının resmen tamamlandığı duyuruldu. Rus gazını Asya'nın en büyük ekonomisine taşıyacak yeni hatların devreye alınmasıyla, ihracat hacminin rekor seviyelere ulaşması hedefleniyor.

Uzak Doğu güzergahı: 2027'ye kadar tam kapasite ve yeni hacimler

Yeni doğal gaz boru hattı projesi, iki ülkenin enerji dengesinde önemli bir yer tutuyor:

İnşaat tamamlandı: Boru hattının sınırları aşan transsınır bölümündeki karmaşık inşaat çalışmaları tamamen bitirildi;

Devreye alma süresi: Proje kapsamında 2027 yılına kadar tam kapasiteyle doğal gaz sevkiyatına başlanması temel hedef olarak belirlendi;

Ek 12 milyar metreküp: Bu yeni güzergah üzerinden Çin'e yıllık ek olarak 10 ila 12 milyar metreküp "mavi ateş" ihraç edilecek.

«Sibirya'nın Gücü»nden «Sibirya'nın Zenginliği»ne: Büyük gaz arterlerinin analizi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, komisyon toplantısında iş birliğinin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunarak yeni güzergahlar konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti:

«Uzak Doğu güzergahını devreye almaya aktif olarak hazırlanıyoruz ve Rus gazının Çin'e sevkiyatı için 'Baykal Gücü' projesi de dahil olmak üzere diğer umut verici rotalar üzerindeki görüşmelerimizi sürdürüyoruz», dedi Aleksandr Novak.

İki ülke arasındaki diğer büyük enerji projelerinde de hareketlilik gözlemleniyor:

«Sibirya'nın Gücü - 1» (mevcut güzergah): Bu hat üzerinden yapılan sevkiyat hacmi istikrarlı bir şekilde artırılarak yıllık 38 milyar metreküpten 44 milyar metreküpe çıkarılıyor;

«Sibirya'nın Zenginliği» (eski adıyla «Sibirya'nın Gücü - 2»): Moğolistan üzerinden yıllık 50 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip dev proje için taraflar nihai ticari sözleşmelerin imzalanmasını hızlandırdı. Bu güzergaha ilişkin hukuki bağlayıcılığı olan mutabakat zaptı 2025 yılında imzalanmıştı.

2026 yılı sonuçları ve 100 milyar metreküplük tarihi hedef

Rusya'nın doğu yönlü gaz politikası, küresel pazar haritasını yeniden şekillendiriyor:

2026 yılı verisi: Yıl sonuna kadar Rusya'nın mevcut «Sibirya'nın Gücü - 1» boru hattı ve Kazakistan transit sistemi üzerinden Çin'e ulaştıracağı toplam gaz hacmi yaklaşık 50 milyar metreküpü bulacak;

Gelecek potansiyeli: Tüm yeni doğu güzergahları («Uzak Doğu» ve «Sibirya'nın Zenginliği») tam proje kapasitesinde çalışmaya başladığında, Rusya'nın Çin'e yıllık toplam gaz ihracatının 100 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.

Avrupa pazarındaki kayıpların ardından Asya pazarına tamamen yönelen Moskova için bu altyapılar, uzun vadeli ekonomik güvenliğin ana dayanağı olacak.

Sizce Rusya'nın gaz akışını tamamen Çin pazarına çevirmesi, uzun vadede Pekin'e ekonomik bağımlılığı artırır mı yoksa bu eşit çıkarlara dayalı bir jeopolitik ittifak mı? Bu projeler Orta Asya ülkelerinin transit potansiyelini ve gaz politikasını nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!