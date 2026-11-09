Kremlin Büyük Sırrı: Putin Eşini, Çocuklarını ve Torunlarını Neden Halktan Saklıyor?

Çeyrek asırdır Rusya'yı yöneten Vladimir Putin, özel hayatını devletin en gizli sırlarından biri olarak saklıyor. Konuşmalarında ailesi ve torunları olduğunu kabul etse de, isimlerini, mesleklerini veya nerede yaşadıklarını asla açıkça belirtmiyor.

Ancak uluslararası araştırmalar ve açık kaynaklar, Kremlin liderinin hayatının tek bir resmi evlilikle sınırlı olmadığını gösteriyor. Putin'in aile ağacı, resmi eşinin yanı sıra iki kadın ve toplam beş çocuğa uzanıyor. Bunlar arasında Taşkent doğumlu bir Olimpiyat şampiyonu da var.

Resmi evlilik: Baleden çıkışta duyurulan tarihi boşanma

Vladimir Putin'in tek resmi evliliği, hosteslik yapan Lyudmila Shkrebneva ile gerçekleşmiş ve 30 yıl boyunca birlikte yaşamışlardır.

Televizyondan boşanma: 2013 yılında bir bale gösterisinin ardından çift, canlı yayında evliliklerinin sona erdiğini duyurdu. Daha sonra Lyudmila kendisinden çok daha genç bir iş insanıyla evlendi ve bugünkü ikametgahı bilinmiyor.

Büyük kızı — Mariya Vorontsova: Endokrinolog ve tıp bilimleri adayı, Moskova Devlet Üniversitesi'nde ders veriyor. Hollandalı iş insanı Yorrit Faassen ile evliydi.

Küçük kızı — Katerina Tikhonova: Gençliğinde akrobatik rock-n-roll yarışmalarına katıldı. Şu anda Moskova Devlet Üniversitesi bünyesindeki Yapay Zeka Enstitüsü'nün (Innopraktika Vakfı) başında. Rusya'nın en genç milyarderlerinden Kirill Shamalov (Putin'in arkadaşı Nikolay Shamalov'un oğlu) ile evlendi ancak daha sonra boşandı.

Gizemli torunlar: Putin torunları olduğunu doğruladı ancak sayılarını gizli tutuyor. Sadece bir kez, torunlarından birinin akıcı bir şekilde Çince konuştuğundan bahsetmişti.

Taşkentli şampiyon: Alina Kabaeva ve göl kenarındaki konut

Aile şeceresinin bir diğer kolu Taşkent ile yakından bağlantılı:

Kökleri başkentte: 1983 yılında Taşkent'te doğan Alina Kabaeva, sporcu bir ailede büyüdü. Babası Marat Kabaev 'Pahtakor' futbol kulübünde oynarken, annesi Özbekistan basketbol milli takımında yer alıyordu.

Olimpiyatlardan medya imparatorluğuna: Kabaeva, ritmik jimnastikte dünya ve Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra siyasete girdi. Şu anda Rusya'nın en büyük medya holdingi olan 'Ulusal Medya Grubu'nun yönetim kurulu başkanıdır.

İki oğul — İvan ve Vladimir: Araştırmalara göre, Alina Kabaeva'nın Putin'den İvan ve Vladimir adında iki oğlu var. Çocuklar, Valday Gölü kıyısındaki gizli başkanlık konutunda, kamuoyunun gözünden tamamen uzak bir şekilde yetiştiriliyor. Putin onları hiçbir zaman resmen tanımadı.

Mağaza temizlikçiliğinden saltanata: Svetlana Krivonogikh ve Yelizaveta

Şecerenin üçüncü kolu, St. Petersburg'daki eski sevgilisi Svetlana Krivonogikh'e bağlanıyor:

Beklenmedik servet: Fakir bir ailede doğan ve gençliğinde bir mağazada temizlikçi olarak çalışan kadın, beklenmedik bir şekilde 'Rossiya' bankasının hissedarı, pahalı yatların ve Soçi'deki ünlü 'Igora' kayak merkezinin sahibi oldu (ilginç bir şekilde, Putin'in kızı Katerina'nın düğünü tam da bu tesiste yapılmıştı).

Babasız doğan Yelizaveta (Luiza Rozova): Svetlana'nın 2003 doğumlu kızı Yelizaveta'nın doğum belgesinde babasının adı belirtilmemiş, sadece baba adı 'Vladimirovna' olarak yazılmıştır. Kızın doğumundan birkaç hafta sonra aile, Monako'da pahalı bir konutun sahibi oldu. Gazeteciler Yelizaveta'yı Paris'te görüp babasını sorduklarında o: “Bunun benimle ne ilgisi var?” — diye cevap verdi.

Putin'in aile ağacı: Kim kimdir?

Kişi Statü Faaliyet / Mevcut durum Çocukları Vladimir Putin Devlet Başkanı Rusya Devlet Başkanı Resmi ve gayriresmi 5 çocuk Lyudmila Shkrebneva Eski eşi (30 yıllık evlilik) 2013'te boşandı, yeniden evlendi Mariya Vorontsova (doktor), Katerina Tikhonova (YZ başkanı) Svetlana Krivonogikh St. Petersburg'daki gayriresmi ilişki Banka ve tesis hissedarı, multimilyoner Yelizaveta Vladimirovna (Luiza Rozova) Alina Kabaeva Taşkent doğumlu Olimpiyat şampiyonu 'Ulusal Medya Grubu' başkanı İvan ve Vladimir (gizli konutta yaşıyorlar)

Aile gerçekleri neden kamuoyuna açıklanmıyor?

Vladimir Putin neden ailesini ve hatta torunlarının sayısını bile kamuoyuna açıklamıyor?

Analistler bunu iki ana faktörle açıklıyor: Birincisi, eski bir KGB subayı olarak güvenliği her şeyin üzerinde tutması ve ailesini jeopolitik baskı ve yaptırımlardan koruma arzusu; ikincisi ise Rus kamuoyu önünde 'tüm ömrünü ve varlığını devlete adamış yalnız bir lider' siyasi imajını korumaktır.