ABD ve İran arasında sansasyonel anlaşma: 9 milyar dolar ve Hürmüz Boğazı karşılığında uranyum kısıtlaması

ABD ile İran arasında yıllardır durma noktasında olan nükleer müzakerelerde beklenmedik bir dönüm noktası yaşanıyor. El Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Katar ve Pakistan tarafından öne sürülen yeni arabuluculuk girişimi kapsamında Washington ve Tahran yakın günlerde ön anlaşmaya varabilir. Plan, İran topraklarında uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3,67 ile sınırlandırmayı ve buna karşılık büyük ekonomik-stratejik kolaylıklar sağlamayı öngörüyor.

Yüzde 3,67 sınırı: Taraflar hangi şartlarda anlaştı?

Yeni teklif, iki devlet arasında doğrudan ciddi müzakere sürecini yeniden canlandırdı. Haberde, Beyaz Saray'ın Tahran'ın kendi topraklarında uranyumu yüzde 3,67'ye kadar zenginleştirmesine resmen onay verdiği ve İran yönetiminin de bu şartı kabul ettiği belirtiliyor.

Ancak temel tartışma konusu, İran'da halihazırda yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum rezervi olmaya devam ediyor. Washington, bu yüksek seviyeli ham maddenin önemli ölçüde azaltılmasını talep ediyor. Bu sürecin gerçekleştirilmesi ve teknik yardım sağlanması için üçüncü bir ülkenin sürece dahil edilmesi seçeneği değerlendiriliyor.