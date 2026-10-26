Javohir Sindorov, St. Louis'deki 425 bin dolarlık süper turnuvada yarışacak

Özbek genç büyükusta, dünya satranç tacı adayı Javohir Sindorov Kasım ayında mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju ile yapacağı belirleyici maç öncesinde ABD'nin St. Louis şehrinde başlayacak olan prestijli «Clutch Chess: Champions Showdown» turnuvasına katılacak. Bu haber, satranç dünyasının en güvenilir platformlarından biri olan ChessBase tarafından duyuruldu.

27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek bu müsabaka, gezegenin en güçlü dört elit büyükustasını bir araya getiriyor ve toplam ödül havuzu 425 bin dolar tutarındadır.

Elit rakipler ve Gukesh ile yapılacak maç öncesi son prova

St. Louis'deki bu turnuva, Sindorov için Kasım ayındaki tarihi dünya şampiyonluğu mücadelesi öncesinde bir nevi genel prova görevi görecek:

Rakipler — dünyanın en seçkin yıldızları: Müsabakada Özbek satranççıya karşı ABD'nin en güçlü büyükustaları Hikaru Nakamura ve Fabiano Caruana , ayrıca Hindistan'ın parlayan yıldızı Praggnanandhaa Rameshbabu hamle yapacak;

18 yoğun maç: Her büyükusta, hızlı (rapid) satranç kategorisinde toplam 18 çetin maç yapacak;

Dünya tacına giden yol: Bilindiği üzere, Kasım ayında Javohir Sindorov, Hintli mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju'ya karşı klasik ve hızlı kategorilerde satranç tacı için masaya oturacak. St. Louis maçları, onun zihinsel ve taktiksel hazırlığını gösterecek.

«Clutch» sisteminin sırrı: Entrika son saniyeye kadar korunur

Turnuvanın kendine has özelliği, özel puan hesaplama sistemidir:

Artan puanlar: Her bir oyun gününde galibiyet için verilen puanların değeri düzenli olarak artar;

Geri dönüş fırsatı: Böylesine sıra dışı bir yönetmelik, müsabakanın son gününde bile geride kalan satranççılara, belirleyici hamlelerle liderliği ele geçirme ve turnuva tablosunu aniden değiştirme imkanı tanır;

Maksimum izlenebilirlik: «Clutch» formatı, büyükustaları son saniyeye kadar risk almaya ve sadece galibiyet için saldırgan oynamaya zorlar.

Turnuva kartviziti: «Clutch Chess: Champions Showdown»

Gösterge Detaylar Müsabaka adı Clutch Chess: Champions Showdown Tarihler 27–29 Ekim 2026 Yer St. Louis, ABD Ödül havuzu 425.000 ABD doları Katılımcılar Javohir Sindorov (Özbekistan), Hikaru Nakamura (ABD), Fabiano Caruana (ABD), Praggnanandhaa Rameshbabu (Hindistan) Oyun formatı Hızlı satranç (Rapid), toplam 18 maç

Bu prestijli müsabaka, Sindorov için sadece büyük bir ödül havuzu için mücadele değil, aynı zamanda Kasım ayındaki en önemli tarihi karşılaşmaya mükemmel bir spor formunda ulaşmak için harika bir fırsat olacak.