Eski dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov yaklaşan dünya satranç şampiyonluğu mücadelesi öncesinde Özbek büyükusta Javokhir Sindarov’un şansını değerlendirdi.

Rakibi ise mevcut dünya şampiyonu, Hintli Gukesh Dommaraju olacak. Bu haber Moneycontrol tarafından bildirildi.

Kasparov neden Gukesh'i bir adım önde görüyor?

Anvers'te konuşan Kasparov, bu karşılaşmada Gukesh'i biraz daha avantajlı gördüğünü belirtti. Ona göre, Hintli satranççının dünya şampiyonluğu unvan maçına çıkma deneyimine sahip olması önemli bir faktör olabilir.

«Sindarov çok izlenebilir, saldırgan bir tarzda oynuyor ancak deneyim çok önemli. Gukesh'te ise bu özellik var. Onu yenmek çok zor. Bu yüzden ona biraz daha fazla şans veriyorum. Maça ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın, genellikle en önemli faktör deneyimdir»dedi Kasparov.

Format ve ikili maçların geçmişi

Dünya şampiyonluğu maçı İsviçre'de gerçekleştirilecek. İlk oyun 24 Kasım günü başlayacak. Satranççılar toplam 14 klasik oyunda kozlarını paylaşacak. Erken zafer için 7,5 puan toplamak gerekiyor. Eğer ana aşama sonunda skor eşit olursa, kazanan tay-breyk ile belirlenecek.