«Husanov — en iyi savunmacımız!» City taraftarları Abdukodir'e destek veriyor
Abdukodir HusanovManchester City'deki hayali, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Özbek savunmacının kulüp ve taraftarlar hakkındaki samimi düşünceleri sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Dünyanın dört bir yanındaki «City» taraftarları, onun sözlerine yanıt vererek Özbek futbolcuyu övgü yağmuruna tuttu. Ancak yorumlar arasında takımın kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya yönelik eleştiriler de dikkat çekti.
«Bu formayı giymek büyük bir sorumluluk»
22 yaşındaki Abdukodir Husanov şu anda küçük bir sakatlığın ardından formunu geri kazanmakla meşgul. Bu nedenle Özbekistan milli takımının Kasım ayındaki antrenman kampına dahil edilmedi ve iyileşme sürecini Manchester City bünyesinde sürdürüyor.
Kulüp kariyeri hakkında konuşan Özbek futbolcu, Manchester City'de oynamaktan gurur duyduğunu özellikle vurguladı. Takım taraftarlarının desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.
«Bu kulüpte oynadığım için gurur duyuyorum. Manchester City'nin harika taraftarları var. Hem deplasmanda hem de kendi sahamızda takımı büyük bir coşkuyla destekliyorlar. Bu formayı giymek büyük bir sorumluluk.
Taraftarların desteği benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Onlara şahsen teşekkür etmek istiyorum. Zor zamanlarda bile bizimle birlikteler.
Onlar için daha fazla kupa kazanmak istiyoruz. Elbette benim hayalim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak» dedi Husanov.
Taraftarlar Husanov'u övgü yağmuruna tuttu
Özbek savunmacının düşünceleri Manchester City taraftarları arasında sıcak bir karşılık buldu. Yorum yapanların çoğu onun hızını, gücünü ve savunmadaki güven veren oyununu takdir etti.
«Husanov bizim sadık, güçlü ve hızlı savunmacımız», diye yazdı Samson Zimba.
Wanyama Wanyama ise Özbek futbolcuyu mevcut takımın en iyi stoperi olarak nitelendirdi:
«Şu anki Manchester City'nin en iyi stoperi, bu konuda hiçbir tartışma yok».
Bir diğer taraftar Raymond Ramshead, Husanov'un her hafta stoperde ilk 11'de başlaması gerektiğini vurguladı.
«Husanov, City oyuncuları için bir motivasyon kaynağı», şeklinde görüş belirtti Muhamad Wa Bakali.
Bazı taraftarlar ise Özbek oyuncunun takımdaki yerine ve geleceğine büyük bir güven duyarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hayalinin gerçekleşmesini diledi.
Donnarumma hakkındaki eleştiriler de unutulmadı
Yorumlar arasında en çok dikkat çeken konulardan biri takımın kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın performansıydı. Bazı taraftarlar, Husanov'un Şampiyonlar Ligi hayalini desteklerken kalecinin hatalarına işaret etti.
Adoma Belinda esprili bir dille şu soruyu sordu:
«Husanov, kalede Donnarumma varken Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı mı planlıyorsun?»
Onun fikrine yanıt veren Piscer Lager ise başka bir kalecinin potansiyelini daha yüksek gördüğünü belirtti:
«İnanabiliriz, bence Rulli daha iyi oynayabilir».
Diğer taraftarlar da Donnarumma'nın son performanslarını eleştirdi. Bryant Kofikingstone ise şakayla karışık: «Eğer kalede Donnarumma varken şampiyon olursanız, savunmaya kesinlikle özel bir ödül verilmeli», diye yazdı.
Bununla birlikte, tüm taraftarlar bu eleştirilere katılmadı. Gladys Kinya, PSG'nin tam olarak Donnarumma ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını hatırlattı. Bu da kaleci hakkındaki tartışmaların taraftarlar arasında fikir ayrılığı yarattığını gösterdi.
«Husanov, sana inanıyoruz!»
Taraftarların bir diğer kısmı, Özbek futbolcunun kişisel özelliklerini ve takıma olan bağlılığını takdir etti.
Victor Jangaya, gerçek güçlü bir insanın hatalar yapabileceğini ancak bunlar üzerinde çalışmaktan vazgeçmemesi gerektiğini vurguladı. Elizabeth Burdaky ise gerçek bir taraftarın takımını zor zamanlarda da desteklemesi gerektiğini hatırlattı.
Yorumlarda Husanov'a yönelik şu dilekler de sıkça yer aldı:
«Hayallerin gerçek olsun, Husanov!»;
«Husanov'a inanıyoruz!»;
«Husanov'u seviyorum, harika bir savunmacı»;
«Ne olursa olsun, kalbimizde sonsuza dek yerin var, Husanov!».
Özbek futbolcu için büyük güven ve sorumluluk
Abdukodir Husanov'un Manchester City'deki kariyeri sadece Özbekistan'da değil, kulübün uluslararası taraftarları arasında da ilgi uyandırıyor. Taraftarların onu ilk 11'de görme arzusu ve savunmadaki oyununa verdikleri yüksek notlar bunun açık bir göstergesidir.
Elbette sosyal medyadaki yorumlar taraftarların kişisel görüşlerini yansıtır. Ancak aralarında dikkat çeken bir nokta var: Husanov'un yaşına rağmen, takım taraftarları onu önemli oyuncularından biri olarak kabul ediyor.
Özbek savunmacının hedefi ise net: Sakatlıktan tamamen kurtulmak, Manchester City'deki yerini sağlamlaştırmak ve bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırmak. Taraftarlar da ondan tam olarak bu sonucu bekliyor.
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