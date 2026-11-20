Abdukodir HusanovManchester City'deki hayali, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Özbek savunmacının kulüp ve taraftarlar hakkındaki samimi düşünceleri sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Dünyanın dört bir yanındaki «City» taraftarları, onun sözlerine yanıt vererek Özbek futbolcuyu övgü yağmuruna tuttu. Ancak yorumlar arasında takımın kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya yönelik eleştiriler de dikkat çekti.

«Bu formayı giymek büyük bir sorumluluk»

22 yaşındaki Abdukodir Husanov şu anda küçük bir sakatlığın ardından formunu geri kazanmakla meşgul. Bu nedenle Özbekistan milli takımının Kasım ayındaki antrenman kampına dahil edilmedi ve iyileşme sürecini Manchester City bünyesinde sürdürüyor.

Kulüp kariyeri hakkında konuşan Özbek futbolcu, Manchester City'de oynamaktan gurur duyduğunu özellikle vurguladı. Takım taraftarlarının desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

«Bu kulüpte oynadığım için gurur duyuyorum. Manchester City'nin harika taraftarları var. Hem deplasmanda hem de kendi sahamızda takımı büyük bir coşkuyla destekliyorlar. Bu formayı giymek büyük bir sorumluluk.

Taraftarların desteği benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Onlara şahsen teşekkür etmek istiyorum. Zor zamanlarda bile bizimle birlikteler.

Onlar için daha fazla kupa kazanmak istiyoruz. Elbette benim hayalim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak» dedi Husanov.

Taraftarlar Husanov'u övgü yağmuruna tuttu

Özbek savunmacının düşünceleri Manchester City taraftarları arasında sıcak bir karşılık buldu. Yorum yapanların çoğu onun hızını, gücünü ve savunmadaki güven veren oyununu takdir etti.