Dünya Satranç Tacı Öncesi: Javokhir Sindarov St. Louis'teki Süper Turnuvaya Yenilgisiz Başladı

ABD'nin satranç başkenti sayılan St. Louis şehrinde başlayan prestijli Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turnuvasında Özbek genç büyükusta Javokhir Sindarov yolculuğuna başarılı bir başlangıç yaptı.

Bu müsabaka, temsilcimiz için Hindistanlı mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaradju'ya karşı oynayacağı Dünya Satranç Tacı için tarihi maç öncesindeki son ve en ciddi hazırlık aşaması niteliğindedir. Ödül havuzu tam 425.000 ABD dolarıolan bu turnuvada, gezegenimizin en güçlü dört elit büyükustası büyük ödül için tahta başında bir araya geldi.

İlk gün sonuçları: Yenilgisizlik serisi ve 2. sıra

Javokhir Sindarov, müsabakanın ilk gününde toplam 6 maç oynadı ve hiçbirinde mağlubiyet almadı:

Praggnanandhaa karşısında zafer: 1. turda ünlü Hint büyükusta Rameshbabu Praggnanandhaa'ya karşı ilk oyunu kazanıp ikincisinde berabere kalarak (1,5:0,5);

Fabiano Caruana ile uzlaşma: 2. tur maçında turnuvanın ev sahibi, ABD'nin 1 numaralı satranççısı Fabiano Caruana'ya karşı her iki partide de berabere kalındı (1:1);

Hikaru Nakamura ile karşılaşma: Günün son 3. turunda rapid ve blitz kategorisinde dünyanın en güçlü ustalarından biri olan Hikaru Nakamura ile de her iki maçta berabere kalındı (1:1);

Puan durumundaki vaziyet: İlk gün sonuçlarına göre Sindarov 3,5 puan toplayarak 1.000 dolarlık ilk bonus ile turnuva tablosunda tek başına 2. sırada yer alıyor. Liderliği 4 puan toplayan Hikaru Nakamura elde etti.

Turnuva tablosu ve puan dağılımı (1. günden sonra)

Sıra Büyükusta 1. tur 2. tur 3. tur Toplam puan Bonus ödül 1 Hikaru Nakamura (ABD) 1.5 1.5 1.0 4.0 $2,000 2 Javokhir Sindarov (Özbekistan) 1.5 1.0 1.0 3.5 $1,000 3 Fabiano Caruana (ABD) 0.5 1.0 1.0 2.5 $1,000 4 Rameshbabu Praggnanandhaa (Hindistan) 0.5 0.5 1.0 2.0 $1,000

Turnuva kurallarındaki ana entrika: Puanların değeri günden güne artıyor

Clutch Chess formatı, tavizsiz ve beklenmedik kurallarıyla dikkat çekiyor:

Yönetmelik ve zaman kontrolü: Her katılımcı turnuva boyunca toplam 18 rapid partisinde mücadele eder. Zaman kontrolü — her oyuncuya 10 dakika ve her hamle için 5 saniye ek süre verilir;

Galibiyet değerinin artması: Müsabakanın en önemli yönü, 1. gün galibiyeti için 1 puan verilirken, 2. gün 2 puan, belirleyici 3. günde ise galibiyet tam 3 puan kazandırır;

Mücadele henüz bitmedi: Bu sistem, son gündeki tek bir galibiyetin ilk gündeki üç galibiyete bedel olduğu anlamına gelir ve şampiyonluk mücadelesinin henüz bitmediğini garanti eder.

Javokhir Sindarov'un dünya satranç yıldızlarına karşı sergilediği güvenli ve sakin oyun, yaklaşan Dünya Satranç Tacı maçı için üst düzey bir formda olduğunu gösteriyor.