Manchester City’de üst üste alınan üç mağlubiyetin ardından durumu düzeltme fırsatı doğdu. Enzo Maresca’nın öğrencileri, Premier Lig’in 11. haftasında Fulham’ı konuk ediyor. İngiliz futboluna yönelik analizlerde ise Özbek Abdukodir Khusanov’un bu karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Milli ara sona erdi ve ulusal ligler yeniden hız kazandı. İngiltere Premier Lig’de de yeni hafta maçları başlıyor. Özbek taraftarlar için bu haftanın en ilgi çekici olaylarından biri Manchester City’nin Fulham’a karşı oynayacağı maç olabilir. Çünkü Abdukodir Khusanov’un takımdaki yeri ve bir sonraki karşılaşmadaki katılımı hakkında yeni tahminler ortaya çıktı.

Manchester City faaliyetlerini haberleştiren mancitycore.com sitesinin uzmanları, yaklaşan karşılaşma için muhtemel kadroyu analiz ederken Özbek savunmacıyı merkez savunma hattında görüyor. Bu tahmin, Khusanov’un takımdaki önemli rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Khusanov merkez savunmaya dönebilir

Abdukodir Khusanov, sezon başından beri Manchester City’de farklı savunma pozisyonlarında kullanılıyor. Takımda sağ bek ihtiyacı doğduğunda da Özbek futbolcu bu görevi üstlendi. Ancak uzmanlar, Fulham maçında onun doğal pozisyonu olan merkez savunmaya dönmesini bekliyor.

Bu senaryoda Matheus Nunes sağ bekte görev yapabilir. City, yaz transfer döneminde bu pozisyon için özel bir oyuncu almadığı için Nunes ve Khusanov durumuna göre kullanılıyor.

Nunes’in sağ tarafa geçmesi, Özbek savunmacıya merkezde Ruben Dias ile ortaklık kurma imkanı tanıyor. Bu da Khusanov’un daha rahat ettiği bir pozisyonda oynamasına ve savunma görevlerini tam olarak yerine getirmesine yardımcı olabilir.

Khusanov’un hızı ve isabetli pasları City için önemli

Abdukodir Khusanov’un temel avantajlarından biri yüksek hızı ve rakip forvetleri takip etme yeteneği. Ayrıca Özbek futbolcu topu kullanırken de güven veriyor ve sezon başında İngiltere liginde pas isabet oranıyla üst sıralarda yer aldı.

Sezonun ilk aşamasında pas isabet oranı yüzde 94,4 oldu. Bu oran, Khusanov’un sadece savunmada değil, takımın topa sahip olma ve hücumu başlatma sürecinde de önemli bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor.

Fulham maçında da hızı, pozisyon bilgisi ve rakip ataklarını durdurma becerisi City için büyük önem taşıyabilir.

Ancak Özbek futbolcunun fiziksel durumuyla ilgili bazı soru işaretleri var. Khusanov, Nottingham Forest maçında 90 dakika sahada kaldıktan sonra Özbekistan milli takımı kampından çıkarılmıştı. Milli takım kadrosunda yer almamasının nedeni ve bu durumun sakatlıkla ilgili olup olmadığı konusunda net bir bilgi verilmedi.

Eğer Khusanov Fulham maçına tam hazır değilse, yerini Vitor Reis alabilir.

Manchester City’nin muhtemel savunma hattı

Uzmanların tahminine göre Gianluigi Donnarumma kaledeki yerini koruyacak. Nottingham Forest maçında İtalyan kalecinin kalesine gelen beş isabetli şutun üçü golle sonuçlansa da teknik direktör ona destek vermeye devam ediyor.

Maresca, geçen ay Donnarumma’ya güvendiğini açıkça belirtmişti. Bu nedenle Fulham maçında da kaleyi İtalyan futbolcunun koruması bekleniyor.

Savunmanın merkezinde Ruben Dias ve Abdukodir Khusanov ikilisi tahmin ediliyor. Dias, takımda en çok süre alan oyunculardan biri ve savunma hattındaki istikrarıyla öne çıkıyor.

Sol bekte ise Nico O'Reilly’ye şans verilebilir. Dizini iyileştirmek için İngiltere milli takımı kampına çağrılmamıştı. Maresca, milli aranın oyuncunun fiziksel durumunu iyileştirmek ve fizyoterapi süreçlerini tamamlamak için faydalı olduğunu söylemişti.

Eğer O'Reilly tamamen iyileştiyse, Josko Gvardiol’un önünde ilk 11’e girebilir.

Orta sahada Anderson ve Bouaddi ikilisi bekleniyor

Manchester City’nin orta sahasındaki temel sorulardan biri Elliot Anderson’ın partnerinin kim olacağı. Uzmanlar, yanına Ayyub Bouaddi’yi yerleştirmenin mantıklı olduğunu düşünüyor.

Anderson, takımın yaz transfer dönemindeki önemli takviyelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Rodri’nin Barcelona’ya gitmesinin ardından merkezdeki sorumluluğun büyük kısmı Anderson’ın omuzlarına bindi. Maresca da onu 'teknik direktörün hayalindeki futbolcu' olarak tanımladı.

Ancak Anderson orta sahada bazen savunma görevlerini yerine getirirken yalnız kalıyor. Bu açıdan Bouaddi’nin ilk 11’e girmesi takıma denge getirebilir.

Bouaddi top kapma, rakip atakları kesme ve savunma hattına yardım etme konusunda başarılı. Şampiyonlar Ligi’nde Porto deplasmanında Anderson’ın yerine oyuna girmiş ve takımın galibiyetine katkıda bulunmuştu.

Maresca o maçtan sonra Bouaddi’nin performansını övmüş ve futbolcunun sahada panik yapmadığını vurgulamıştı.

Uzmanlar, Bouaddi’nin savunma özelliklerinin bu maçta Enzo Fernandez’den daha fazla fayda sağlayabileceğini düşünüyor.

Hücumda Cherki ve Haaland’a büyük sorumluluk düşüyor

Manchester City’nin hücum hattında da bazı değişiklikler bekleniyor. Antoine Semenyo dizindeki sakatlık nedeniyle kadro dışı ve aralık ayından önce dönmesi beklenmiyor. Bu yüzden sol kanatta Jeremy Doku’nun görev yapma ihtimali yüksek.

Sağ kanatta Iliman Ndiaye sahaya çıkabilir. Nottingham Forest maçında Doku için gol pozisyonu yaratmış ve takım ataklarında aktif rol oynamıştı.

Rayan Cherki ise şu anda City’nin en formda futbolcularından biri olarak gösteriliyor. Nottingham Forest maçında şık bir gol atarak takımın en iyisi olmuştu.

Fransa milli takımında da Cherki kendini gösterdi. Türkiye’ye karşı oynanan maçta iki gol pozisyonunda yer alan futbolcu uzmanların dikkatini çekti.

Fulham’ın muhtemel sıkı savunmasını aşmada Cherki’nin tekniği, bireysel becerileri ve yaratıcılığı City için önemli bir faktör olabilir.

Jeremy Doku ise Premier Lig’deki istatistiklerini geliştirmeli. Ligde on maçta bir gol ve bir asistle oynadı. Belçika milli takımı formasıyla Türkiye maçında yaptığı asistle hücumdaki potansiyelini bir kez daha kanıtladı.

Erling Haaland’ın merkez forvet olarak ilk 11’de olması bekleniyor. Nottingham Forest maçında Norveçli futbolcu gol atmak için iki iyi fırsat yakalamış ancak değerlendirememişti.

Maresca, takımın sadece Haaland’ın gollerine bel bağlamaması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle hücumda diğer oyuncuların da ceza sahasına hızlı girmesi ve gol pozisyonları yaratması isteniyor.

Fulham’ı yenmek kolay olmayabilir

Alvaro Arbeloa yönetimindeki Fulham, son dört maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Takım bu maçların hiçbirinde kalesinde birden fazla gol görmedi.

Ayrıca Fulham, son beş maçının her birinde birer gol attı. Bu, takımın savunma disiplinini ve hücumdaki fırsatları değerlendirme isteğini gösteriyor.

Ancak aralarındaki maçların istatistikleri Manchester City’nin üstünlüğünü ortaya koyuyor. 'Cityzens', Premier Lig’de Fulham’a karşı üst üste 16 galibiyet aldı. Bunların sonuncusu bu yılın şubat ayında Etihad Stadyumu’nda 3-0’lık skorla kaydedilmişti.

Yine de City için bu maç kolay geçmeyebilir. Bir dizi mağlubiyetten sonra takımın sadece galibiyete değil, oyun istikrarına da ihtiyacı var. Savunmadaki hataları azaltmak, orta sahada dengeyi sağlamak ve Haaland’ı hücumda etkili desteklemek Maresca’nın öğrencilerinin ana görevleri olacak.

Manchester City’nin Fulham karşısındaki muhtemel kadrosu

Kaleci: Gianluigi Donnarumma;

Savunma: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Nico O'Reilly;

Orta Saha: Elliot Anderson, Ayyub Bouaddi;

Hücum Oyuncuları: Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Jeremy Doku;

Forvet: Erling Haaland.

Eğer bu tahmin gerçekleşirse, Abdukodir Khusanov Fulham maçına merkez savunmada başlayabilir. Bu, Özbek futbolcunun Manchester City’deki önemli yerini korumasına ve sezon boyunca ilk 11 rekabetinde bir adım daha atmasına fırsat tanıyacaktır.