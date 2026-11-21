“986 geride kaldı, 14 kaldı”: Portekiz’den Cristiano Ronaldo’ya mesaj
Cristiano Ronaldo profesyonel kariyerindeki 986. golüne ulaştı. Portekiz milli takımı, golcü oyuncunun bu yeni başarısına özel bir şekilde dikkat çekerek, tarihi 1000 gol barajına ulaşmasına ne kadar kaldığını hatırlattı. Ancak Ronaldo'nun bu golü, Al-Nassr'ı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
41 yaşındaki Portekizli yıldız Suudi Arabistan Ligi kapsamında oynanan Al-Ahli maçında rakip fileleri havalandırarak kariyerindeki gol sayısını 986'ya çıkardı. Takımı ise sahadan 1-3 mağlup ayrıldı.
Ronaldo'nun bu golüne Portekiz milli takımının resmi sosyal medya hesapları da kayıtsız kalmadı. Milli takım, oyuncunun tarihi hedefine atıfta bulunarak kısa ama dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
“986 geride kaldı. 14 kaldı”
Portekiz milli takımının resmi hesabında Ronaldo'nun 986. golüne ithafen bir mesaj yayınlandı.
Milli takımın paylaşımında, “986 geride kaldı. 14 kaldı” ifadeleri yer aldı.
Bu mesaj, futbolseverlere Ronaldo'nun profesyonel kariyerindeki en büyük hedeflerinden biri olan 1000 gol barajına ne kadar yaklaştığını bir kez daha hatırlattı.
Portekizli yıldızın bu hedefe ulaşması için şu an 14 gole daha ihtiyacı var. Yaşına rağmen kariyerinin bu aşamasında hala üst düzey performans sergilemesi, bu hedefe olan ilgiyi daha da artırıyor.
Ronaldo duble yapabilirdi ancak penaltıyı kaçırdı
Al-Ahli maçında Ronaldo sadece gol atmakla kalmadı, kısa sürede duble yapma fırsatını da yakaladı.
Portekizli golcü penaltı kullanma şansı elde etti. Ancak 11 metre noktasından yaptığı vuruş direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Böylece Ronaldo dört dakika içinde ikinci golünü atma fırsatını kaçırmış oldu. Maçtaki tek golü ise Al-Nassr'ı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi; takım 1-3 kaybetti.
Ronaldo milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı
Hatırlatmak gerekirse, Ronaldo Kasım ayı başında Portekiz milli takımındaki kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu. Daha önce kulüpteki teknik direktörü Jorge Jesus ile sorun yaşadığına dair haberler de basına yansımıştı.
Buna rağmen Ronaldo, kulüp düzeyinde gol sayılarını artırmaya devam ediyor. Şimdi futbol dünyası, onun 1000 gol barajına ne zaman ulaşacağını büyük bir merakla bekliyor.
986 gol büyük bir başarı. Ancak Ronaldo'nun önünde hala önemli bir görev var: Kalan 14 golü atarak futbol tarihinin en sansasyonel rekorlarından birine ulaşmak.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…