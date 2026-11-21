Bu mesaj, futbolseverlere Ronaldo'nun profesyonel kariyerindeki en büyük hedeflerinden biri olan 1000 gol barajına ne kadar yaklaştığını bir kez daha hatırlattı.

Ronaldo'nun bu golüne Portekiz milli takımının resmi sosyal medya hesapları da kayıtsız kalmadı. Milli takım, oyuncunun tarihi hedefine atıfta bulunarak kısa ama dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Cristiano Ronaldo profesyonel kariyerindeki 986. golüne ulaştı. Portekiz milli takımı, golcü oyuncunun bu yeni başarısına özel bir şekilde dikkat çekerek, tarihi 1000 gol barajına ulaşmasına ne kadar kaldığını hatırlattı. Ancak Ronaldo'nun bu golü, Al-Nassr'ı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Ronaldo gol attı ve penaltı kaçırdı: Al-Nassr 1-3 mağlup oldu

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Portekizli yıldızın bu hedefe ulaşması için şu an 14 gole daha ihtiyacı var. Yaşına rağmen kariyerinin bu aşamasında hala üst düzey performans sergilemesi, bu hedefe olan ilgiyi daha da artırıyor.

Ronaldo duble yapabilirdi ancak penaltıyı kaçırdı

Al-Ahli maçında Ronaldo sadece gol atmakla kalmadı, kısa sürede duble yapma fırsatını da yakaladı.

Portekizli golcü penaltı kullanma şansı elde etti. Ancak 11 metre noktasından yaptığı vuruş direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Böylece Ronaldo dört dakika içinde ikinci golünü atma fırsatını kaçırmış oldu. Maçtaki tek golü ise Al-Nassr'ı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi; takım 1-3 kaybetti.

Ronaldo milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı

Hatırlatmak gerekirse, Ronaldo Kasım ayı başında Portekiz milli takımındaki kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu. Daha önce kulüpteki teknik direktörü Jorge Jesus ile sorun yaşadığına dair haberler de basına yansımıştı.

Buna rağmen Ronaldo, kulüp düzeyinde gol sayılarını artırmaya devam ediyor. Şimdi futbol dünyası, onun 1000 gol barajına ne zaman ulaşacağını büyük bir merakla bekliyor.

986 gol büyük bir başarı. Ancak Ronaldo'nun önünde hala önemli bir görev var: Kalan 14 golü atarak futbol tarihinin en sansasyonel rekorlarından birine ulaşmak.