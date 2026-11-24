Manchester City'nin İngiltere Premier Lig'deki üst üste gelen kötü sonuçları, Enzo Maresca'nın geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. Ancak kulüp yönetimi, İtalyan teknik adama güvenmeye devam etmek istiyor ve onun geleceğiyle ilgili konuyu 2027 yazına kadar gündeme getirmeme kararı aldı.

Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, takımın son maçlardaki sonuçlarına rağmen en az 2026/27 sezonunun sonuna kadar görevinde kalacak. İngiliz kulübünün yönetimi, teknik direktörü kısa vadeli sonuçlar nedeniyle görevden almak yerine, takımı şekillendirmesi için ona zaman tanıma stratejisini benimsedi.

The Touchline kaynağının aktardığı bilgilere göre, City yönetimi sezon başlamadan önce Maresca'nın geleceğinin 2027 yazına kadar tartışılmayacağına dair bir iç anlaşmaya vardı. Bu kararın, takımın mevcut sonuçları ne olursa olsun geçerli olduğu belirtiliyor.

Maresca'ya 2027 yazına kadar güvenilecek

The Touchline'ın haberine göre, kulüp içinde İtalyan teknik adamın geleceği konusunda sezon öncesinde bir anlaşma yapıldı. Buna göre, 2027 yazına kadar Maresca'nın görev durumu gündeme getirilmeyecek.