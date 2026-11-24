Enzo Maresca'nın Manchester City'deki Geleceği Belli Oldu: Bu Husanov İçin de Önemli Bir Haber
Manchester City'nin İngiltere Premier Lig'deki üst üste gelen kötü sonuçları, Enzo Maresca'nın geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. Ancak kulüp yönetimi, İtalyan teknik adama güvenmeye devam etmek istiyor ve onun geleceğiyle ilgili konuyu 2027 yazına kadar gündeme getirmeme kararı aldı.
Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, takımın son maçlardaki sonuçlarına rağmen en az 2026/27 sezonunun sonuna kadar görevinde kalacak. İngiliz kulübünün yönetimi, teknik direktörü kısa vadeli sonuçlar nedeniyle görevden almak yerine, takımı şekillendirmesi için ona zaman tanıma stratejisini benimsedi.
The Touchline kaynağının aktardığı bilgilere göre, City yönetimi sezon başlamadan önce Maresca'nın geleceğinin 2027 yazına kadar tartışılmayacağına dair bir iç anlaşmaya vardı. Bu kararın, takımın mevcut sonuçları ne olursa olsun geçerli olduğu belirtiliyor.
Maresca'ya 2027 yazına kadar güvenilecek
The Touchline'ın haberine göre, kulüp içinde İtalyan teknik adamın geleceği konusunda sezon öncesinde bir anlaşma yapıldı. Buna göre, 2027 yazına kadar Maresca'nın görev durumu gündeme getirilmeyecek.
Kaynak bu durumu şu şekilde açıkladı:
Enzo Maresca, sonuçlar ne kadar kötü olursa olsun, 2026/27 sezonunun sonuna kadar görevini yüzde bir milyon koruyacak. Sezon başlamadan önce kulüp içinde bir anlaşma yapıldı: 2027 yazına kadar geleceği tartışılmayacak.
Kulüp yönetimi bu sayede teknik direktörleri sık sık değiştirme uygulamasından kaçınmayı ve uzun vadeli bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor.
City, Arteta'nın tecrübesini örnek alıyor
The Touchline bilgilerine göre, Manchester City yönetimi teknik direktörlere karşı sabırsız davranan Manchester Unitedve Chelsea kulüplerinin tecrübelerinden farklı bir yol izlemek istiyor.
Kulüp için Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın ilk zor dönemlerine rağmen kendisine güven duyulması önemli bir örnek teşkil ediyor. Londra kulübü, İspanyol teknik adama takımı yeniden kurması ve kendi futbol felsefesini yerleştirmesi için zaman tanıdı.
City yönetiminin de Maresca'ya benzer bir fırsat sunarak istikrarlı bir takım kurmanın ve gelecekte büyük başarılara ulaşmanın mümkün olduğuna inandığı belirtiliyor.
Manchester City son dört haftada sadece bir puan alabildi
Maresca yönetimindeki Manchester City, İngiltere Premier Lig'in son dört haftasında tatmin edici olmayan sonuçlar aldı. Manchester ekibi, bu maçlarda toplam bir puan toplayabildi ve üç kez mağlup oldu.
Aston Villa — Manchester City — 2:1;
Brighton — Manchester City — 1:0;
Nottingham Forest — Manchester City — 3:1;
Manchester City — Fulham — 1:1.
21 Kasım'da Fulham'a karşı kendi sahasında oynanan maçta da takım galibiyete ulaşamadı. 1:1'lik beraberlik, City'nin kötü gidişatını durdurmaya yetmedi.
Abdukodir Husanov Maresca'nın güvendiği oyunculardan
Fulham maçında Özbekistan milli takımının savunma oyuncusu Abdukodir Husanov, Manchester City'nin ilk 11'inde sahaya çıktı ve maçı tamamladı.
Özbek futbolcu, şu anda Enzo Maresca'nın güven duyduğu isimlerden biri olarak öne çıkıyor. İtalyan teknik adam, Husanov'u savunmanın merkezinde kullanmanın yanı sıra, ihtiyaç duyulduğunda onu sağ bek olarak da görevlendiriyor.
Maresca'nın 2027 yazına kadar kulüpte kalacağına dair haberler resmi bir karar değil, The Touchline tarafından paylaşılan bilgilere dayanıyor. Yine de, kulübün böyle bir planı gerçekten varsa, Abdukodir Husanov için de Manchester City'de istikrar ve teknik direktörün güvenini koruma açısından önemli bir faktör olabilir.
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