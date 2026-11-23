Asaubayeva gönderisine kısaca «WCC, Cenevre» yazdı. Ayrıca açıklamaya satranç taşı ve elleriyle kalp şekli yapan emojiler ekledi. Bu durum satranç hayranlarının dikkatini çekti.

Fotoğraflar, Özbek büyükustanın mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaraju ile dünya satranç tacı için yapacağı maç öncesinde çekildi.

Dünya satranç tacı için kritik mücadelelerin başlamasına kısa bir süre kala Javohir Sindarov beklenmedik bir destek aldı. Kazakistanlı ünlü satranç oyuncusu Bibisara Asaubayeva, Özbek büyükusta ile çekildiği yeni fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Bibisara Gukesh'in yerine oturdu: FIDE, Javohir Sindarov ile çekilen fotoğrafı paylaştı

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Sindarov için kritik mücadele başlıyor

Javohir Sindarov ile Gukesh Dommaraju arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesi Cenevre'de gerçekleşecek. İlk klasik oyun 24 Kasım'da oynanacak.

Toplam 14 klasik oyun planlanıyor. İlk olarak 7,5 puana ulaşan satranç oyuncusu dünya şampiyonu unvanını kazanacak. 14 oyun sonunda skor 7:7 olursa, kazanan tie-break ile belirlenecek.

Sindarov — Özbek satranç tarihinin önemli bir temsilcisi

Javohir Sindarov bu maçta sadece kariyerinin en büyük hedeflerinden biri için değil, aynı zamanda Özbek satranç tarihinde yeni bir sayfa açmak için de mücadele edecek. O, dünya şampiyonluğu unvanı için maça çıkan ülkemizden ilk satranç oyuncusudur.

Artık satranç hayranlarının gözü Cenevre'de. Sindarov'un Gukesh'e karşı ilk oyunu 24 Kasım'da başlayacak. Bibisara Asaubayeva'nın yeni fotoğrafları ise tarihi maç öncesindeki dikkat çekici olaylardan biri oldu.