Javohir Sindarov, Gukesh ile yapılacak tarihi Dünya Satranç Şampiyonluğu maçı öncesi şansını değerlendirdi

ABD'nin Saint Louis şehrinde düzenlenen prestijli Clutch Chess: Champions Showdown turnuvasının galibi olan genç Özbek büyükusta Javohir Sindarov, yaklaşan tarihi Dünya Satranç Şampiyonluğu maçı hakkındaki soruya beklenmedik ve özgün bir yanıt verdi. Gazeteciler ondan, mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaraju ile yapacağı maçtaki galibiyet şansını yüzdelik dilimlerle değerlendirmesini istediler.

Özbek satranç yıldızı, kendi şansını rakibinden sadece yüzde 0,2 daha yüksek görerek, sembolik ve derin bir saygıya dayanan şu tahmini paylaştı:

Javohir Sindarov: %50,1

Gukesh Dommaraju: %49,9

Uzmanlara göre bu ince fark, Sindarov'un mevcut şampiyona duyduğu sonsuz saygının yanı sıra, kendi gücüne ve hazırlığına olan yüksek güvenini de ortaya koyuyor.

Saint Louis'de zafer: Şampiyonluk maçı öncesi son prova

Sindarov bu cevabı vermeden önce Saint Louis'deki turnuvada harika bir form grafiği yakaladığını kanıtladı:

Turnuva zaferi: 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen karşılaşmalarda Javohir toplam 20,5 puan toplayarak turnuvanın mutlak galibi oldu;

Büyük maç öncesi prova: Bu başarı, Özbek satranççının Dünya Şampiyonluğu maçı öncesi katıldığı son resmi turnuva oldu.

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