Paxtakor'da kapalı gişe: Özbekistan - Rusya maçına 30 binden fazla bilet satıldı

12 Kasım'da Taşkent'teki muhteşem Paxtakor Merkez Stadyumu'nda oynanacak Özbekistan ile Rusya milli takımları arasındaki uluslararası hazırlık maçı öncesinde bilet piyasasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisinin verdiği bilgiye göre, 35 bin seyirci kapasiteli stadyum tribünlerinin tamamen dolması ve kapalı gişe bir maç olması bekleniyor.

30 binden fazla bilet satıldı: Başkentte büyük futbol heyecanı

Edinilen bilgilere göre, şu ana kadar 30 binden fazla bilet sahiplerini buldu ve gişelerde sadece az sayıda bilet kaldı. Özbekistan Futbol Federasyonu temsilcisi, milli takımın her maçına ilginin her zaman yüksek olduğunu, ancak bu kez rakibin statüsü ve Taşkent'te beklenen yoğun atmosfer nedeniyle taraftar aktivitesinin rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

Karşılaşma 12 Kasım Perşembe akşamı yerel saatle 20:00'de başlayacak. Rusya Futbol Birliği (RFS) verilerine göre, konuk takımı desteklemek için en az 1.000 Rus taraftar Paxtakor Stadyumu'na gelecek.

Gösterge / Bilgi Maç detayları ve organizasyonel durum Maç tarihi ve saati 12 Kasım, 20:00 (Taşkent saati) Maç sahası Paxtakor Merkez Stadyumu (kapasite 35.000) Satılan bilet sayısı 30.000'den fazla (tamamen kapalı gişe bekleniyor) Rus taraftar sayısı Yaklaşık 1.000 kişi turist ve taraftar FIFA sıralamasındaki yerleri Rusya — 35. sıra, Özbekistan — 59. sıra Maç statüsü Resmi FIFA puanı hesaplanan uluslararası hazırlık maçı

Milli takımımız sahaya çıktığında taraftar ilgisi her zaman yüksek olur. Rusya milli takımına karşı oynanacak maçta da Paxtakor tribünleri hınca hınç dolacak, biletler tükenmek üzere. — Özbekistan Futbol Federasyonu

FIFA sıralaması için önemli puanlar

Bu karşılaşma sıradan bir hazırlık maçı olmanın ötesinde, elde edilecek sonuç Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) sıralamasının yeniden hesaplanmasında tamamen dikkate alınacaktır. Şu anda Rusya milli takımı dünya sıralamasında 35. sırada yer alırken, Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı 59. sırada bulunuyor.

Taşkent'teki mücadelede alınacak bir galibiyet, 'Beyaz Kurtlar'a sıralamada daha üst basamaklara tırmanma ve Asya kıtasının önde gelen torbalarındaki konumunu güçlendirme fırsatı sunacak.

Siz de 12 Kasım'da Paxtakor Stadyumu'nda takımımızı destekleyecek misiniz yoksa maçı televizyondan mı izleyeceksiniz? Maçla ilgili skor tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!